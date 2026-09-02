Це лютий кринж: Андрій Хливнюк готовий відмовитися від звання заслуженого артиста
Лідер відомого українського гурту Бумбокс та військовослужбовець Андрій Хливнюк висловив бажання добровільно зректися державного звання заслуженого артиста України.
Про це Андрій Хливнюк написав на своїй сторінці у Facebook.
Андрій Хливнюк хоче відмовитися від звання заслуженого артиста
Андрій Хливнюк зазначив, що державі рано чи пізно доведеться ретельно переглянути та чистити списки нагороджених культурних діячів. Водночас ключове питання полягає в тому, за якими критеріями це відбуватиметься. Також лідер гурту Бумбокс зазначив, що йому соромно перебувати в одному списку з окремими представниками шоубізнесу.
— Позбавляти звань і нагород “діячів культури” все одно доведеться. Питання тільки, за антиукраїнську, або за проукраїнську позицію. Я не проти позбутися свого “заслуженого”, в такій компанії це лютий “кринж”, — написав Хливнюк.
Хоча співак у своєму дописі утримався від прямого називання прізвищ, його заява з’явилася на тлі обговорень у мережі поведінки продюсера та виконавця Потапа (Олексія Потапенка), який дедалі частіше потрапляє в гучні скандали, пов’язані з мовою та позицією.
Реакція мережі на заяву Андрія Хливнюка
На гучну заяву Андрія Хливнюка користувачі Facebook відреагували по-різному. Хтось висловив незадоволення від того, що співак просто так хоче віддати звання, а хтось переконаний, що подібні статуси — пережиток минулого.
- Пане Андрію… Не порівнюйте себе з цими…. Залишайтеся людиною, якою ви й зараз є… А вся та “піна”, яка скопичилася на поверхні, — щезне… З повагою.
- Точно не ти повинен його позбутися.
- Андрій Хливнюк — це база. Ви маєте повагу і без пострадянських анахронізмів у вигляді звань.
- Намагаюсь зрозуміти ці звання, що вони дають, повіває такою радянщиною, чому одні заслужені, а інші ні, за якими категоріями визначається заслуженість?
- Андрюхо, не спіши! Той, хто знає, скільки всього ви — Бумбокс Family — зробили для нашої країни — вийдуть за вас!!!
- Звання — це спадщина совка.
- Ні, у вас звання заслужене.