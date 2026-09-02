Лідер відомого українського гурту Бумбокс та військовослужбовець Андрій Хливнюк висловив бажання добровільно зректися державного звання заслуженого артиста України.

Про це Андрій Хливнюк написав на своїй сторінці у Facebook.

Андрій Хливнюк хоче відмовитися від звання заслуженого артиста

Андрій Хливнюк зазначив, що державі рано чи пізно доведеться ретельно переглянути та чистити списки нагороджених культурних діячів. Водночас ключове питання полягає в тому, за якими критеріями це відбуватиметься. Також лідер гурту Бумбокс зазначив, що йому соромно перебувати в одному списку з окремими представниками шоубізнесу.

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— Позбавляти звань і нагород “діячів культури” все одно доведеться. Питання тільки, за антиукраїнську, або за проукраїнську позицію. Я не проти позбутися свого “заслуженого”, в такій компанії це лютий “кринж”, — написав Хливнюк.

Хоча співак у своєму дописі утримався від прямого називання прізвищ, його заява з’явилася на тлі обговорень у мережі поведінки продюсера та виконавця Потапа (Олексія Потапенка), який дедалі частіше потрапляє в гучні скандали, пов’язані з мовою та позицією.

Реакція мережі на заяву Андрія Хливнюка

На гучну заяву Андрія Хливнюка користувачі Facebook відреагували по-різному. Хтось висловив незадоволення від того, що співак просто так хоче віддати звання, а хтось переконаний, що подібні статуси — пережиток минулого.

Пане Андрію… Не порівнюйте себе з цими…. Залишайтеся людиною, якою ви й зараз є… А вся та “піна”, яка скопичилася на поверхні, — щезне… З повагою.

Точно не ти повинен його позбутися.

Андрій Хливнюк — це база. Ви маєте повагу і без пострадянських анахронізмів у вигляді звань.

Намагаюсь зрозуміти ці звання, що вони дають, повіває такою радянщиною, чому одні заслужені, а інші ні, за якими категоріями визначається заслуженість?

Андрюхо, не спіши! Той, хто знає, скільки всього ви — Бумбокс Family — зробили для нашої країни — вийдуть за вас!!!

Звання — це спадщина совка.

Ні, у вас звання заслужене.

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