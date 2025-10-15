Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который с начала полномасштабного вторжения встал на защиту Украины с оружием в руках, обратился к гражданам, а также рассказал, где сейчас проходит военную службу.

Где служит Андрей Хлывнюк

В сети ходили слухи о том, что музыкант несет службу в территориальной обороне или в полиции. Хлывнюк отметил, что ни одного дня не провел в ТрО.

— В 2022 году получил оружие и вступил в ряды патрульной полиции в Киеве. До сих пор являюсь частью отряда Хищник, который прикомандирован к 426 отдельному батальону морской пехоты, — рассказал лидер группы Бумбокс.

Хлывнюк обратился к гражданам, подчеркнув, что в Украине больше нет гражданских.

— Есть только тыл и фронт. Помните об этом. Осознайте это раз и навсегда. Я не призываю вас ни к чему, кроме вооруженного сопротивления, — добавил военнослужащий.

Источник: Армия FM

