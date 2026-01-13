В Киеве завершились съемки нового сериала ДВРЗ против шпиона. Это история во вселенной ДВРЗ, состоящая из четырех эпизодов, которая на этот раз выйдет за пределы привычных разборок на районе.

Харизматичные участковые окажутся в центре международного заговора. Зрители увидят в кадре сразу двух актеров Довженко – Вячеслава и его сына Ивана.

ДВРЗ против шпиона – сюжет

Пока участковые-напарники будут спорить с молодым конкурентом (Иван Довженко), в районе произойдет неприятность.

Речь идет о похищении британского дипломата, который как две капли воды похож на участкового Петра Дзюбу (Виталий Иванченко), который затем также таинственно исчезает.

Сергей Бондарь (Вячеслав Довженко) начинает поиск напарника, ему помогает загадочная британская охранница Кейт (Екатерина Варченко). Когда в игру вступает полковник СБУ и возлюбленная Бондаря Варвара Конан (Надежда Хильская), то путаница только усиливается.

– В этой истории об участковых есть мощная тема двойников и двойных историй: Дзюба и британец Стаббс, загадочная англичанка Кейт и наша высокопоставленная сотрудница СБУ Варвара, два актера Довженко. Будут загадки, шпионские страсти, где все не совсем то, чем кажется на первый взгляд. А еще произойдет много неожиданного в личной жизни героев, здесь также будут свои двойные истории и даже удары, – интригует режиссер Тарас Дудар.

ДВРЗ против шпиона – актерский состав

На телеэкраны вернутся не только напарники-участковые, но и любимые персонажи из вселенной ДВРЗ. Зрители узнают об изменениях в их личной жизни.

Бондарь – влюблен, Петр и Настя Дзюбы – в ожидании малыша, интересные изменения произойдут в жизни Вадика, обновится жизнь и сантехника Гончара. Отдельного внимания заслуживает персонаж Ивана Довженко.

– Мой герой – молодой амбициозный офицер Антон Довгий, который сразу заявляет, что он здесь ненадолго. Ему безразличны эти два почти пенсионера, он разбирается в новейших технологиях, программами взламывает замки и открывает ноутбуки, легко находит геолокацию человека. Но при всей своей крутости он очень скоро попадает в переплет, откуда его вытащат коллеги-участковые, – рассказал Иван о своем персонаже.

Актер добавил, что уже не впервые работает со своим отцом на площадке, и это всегда ответственно для него.

Дату выхода мини-сериала ДВРЗ против шпиона канал ICTV2 объявит позже.