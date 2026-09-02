Вже 7 вересня на телеканалі ICTV2 відбудеться довгоочікувана прем’єра 4-серійного детективу ДВРЗ проти шпигуна.

У нових пригодах улюблених столичних дільничних Сергія Бондаря та Петра Дзюби, яких зіграли В’ячеслав Довженко і Віталій Іванченко, на глядачів чекає несподіваний цікавий поворот: у кадрі з’явиться старший син В’ячеслава Довженка — Іван.

Як В’ячеславу Довженку працювалося на знімальному майданчику з сином Іваном — читайте в матеріалі.

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В’ячеслав Довженко зіграв із сином Іваном у детективі ДВРЗ проти шпигуна

За сюжетом, одного з досвідчених дільничних планують відправити на пенсію, а у відділку з’являється молодий і амбітний стажист Антон Довгий (у виконанні Івана Довженка). Тож на екрані батько та син стануть справжніми екранними конкурентами.

В’ячеслав Довженко зізнався, що на робочому майданчику навчився сприймати сина виключно як професійного партнера по кадру, а не як дитину.

— На майданчику немає батька – є колега, і я відчуваю себе саме старшим колегою. Як батько можу зазначити, що Іван починає значно сміливіше і краще, ніж я в його роки. Він більш досвідчений, більш свідомий в цій професії, що мене тішить, — поділився В’ячеслав Довженко.

Водночас зірка українського екрана наголосив, що принципово не контролює кожен крок Івана в кадрі та дає йому повну свободу для самовираження.

— Якщо син попросить поради – це інша справа, звісно, розкажу. Але влазити, щось своє вносити й нав’язувати – ні, це не моя історія. Бо це творчий шлях Івана, тож нехай він сам шукає, відкриває щось нове для себе і насолоджується цим, — зазначив В’ячеслав Довженко.

У центрі історії ДВРЗ проти шпигуна — резонансна подія: на території віддаленого столичного району викрадають британського дипломата Пітера Стаббса. Аби уникнути міжнародного скандалу, Бондарю, Дзюбі та новому стажисту доведеться об’єднати зусилля, попри особисту конкуренцію.

Окрім динамічного розслідування та кумедних ситуацій, проєкт здивує глядачів темою двійників:

На майданчику разом працювала династія Довженків.

Актор Віталій Іванченко постане одразу у двох абсолютно різних ролях.

Також у прем’єрній 4-серійці глядачі побачать улюблених акторів: Катерину Варченко, Володимира Гладкого, Надію Хільську, Ігоря Портянка, Маргариту Бахтіну та інших.

Фото: ICTV2

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