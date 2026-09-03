Телеканал ICTV2 начинает осенний сериальный сезон 2026 громкой премьерой в популярной вселенной ДВРЗ. Уже 7 сентября на телеэкраны вернется народный дуэт участковых — Сергей Бондарь и Петр Дзюба.

В новом 4-серийном детективном мини-сериале ДВРЗ против шпиона работа на знакомом районе выйдет далеко за пределы обычных правонарушений и превратится в настоящий шпионский детектив с двойниками.

ДВРЗ против шпиона: детали сюжета

По сюжету привычная жизнь участка разрушается, когда руководство решает отправить одного из напарников на отдых, а на его место назначает юного и амбициозного конкурента Антона Довгого. Именно в этот момент на ДВРЗ разгорается международный скандал — бесследно исчезает британский дипломат Стаббс.

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Расследование выводит Бондаря и Дзюбу на сеть шпионов, а работа полицейских превращается в опасную игру, где каждый скрывает свое настоящее лицо.

— В новом детективе зрители увидят все, за что любят Вселенную ДВРЗ – юмор и жизненные истории, а также совсем новое: двойников и шпионские игры. Наши напарники попадут в такие обстоятельства, в которых точно не оказывались! Самое интересное будет в финале, ведь участковые сделают важный выбор – но какой именно и в пользу чего, узнаем со временем, – отметил главный продюсер сериального направления ICTV2 Дмитрий Хрипун.

Актер Виталий Иванченко предстанет перед зрителями сразу в двух противоположных образах – добродушного участкового Дзюбы и изысканного британца Питера Стаббса.

— Это был интересный опыт — сыграть двух персонажей, потому что за короткое время приходилось переключаться с одного на другого. Со Стаббсом пришлось работать усердно: я не так легко владею английским языком, как настоящий британец, и мне помогала жена Маргарита. Интересно было его разбирать и воплощать. А что касается моего Дзюбы и его будущего отцовства – здесь также будет приятный сюрприз, надеюсь, всем понравится, — рассказывает Виталий Иванченко.

Особым интересом сериала станет появление на экране актерской династии: вместе с Вячеславом Довженко сыграет его старший сын Иван. По сюжету он воплотит молодого соперника Бондаря – Антона Довгого.

– Мой персонаж Антон Довгий – молодой, амбициозный, современный. Уверенно пользуется новейшими технологиями, легко ломает пароли на гаджетах и ​​даже замки, не видит равных среди своих старших коллег. Он приходит с ощущением, что сейчас спасет мир вместе с ДВРЗ, но неожиданно встряхнет впросак и все полетит кувырком… Смотрите новый детектив ДВРЗ против шпиона, будет интересно и смешно, — делится актер Иван Довженко.

Не обойдется и без личных драм: Сергею Бондарю придется выбирать между двумя сильными женщинами — полковницей Варварой Конон (Надежда Хильская) и британской охранницей Кейт (Екатерина Варченко).

В то же время, Дзюба и его жена Настя (Маргарита Бахтина) будут готовиться к важному событию — отцовству.

В кадре также появятся любимые жители ДВРЗ — харизматичный предприниматель Вадик (Владимир Гладкий) и сантехник Гончар (Игорь Портянко).

Режиссер: Тарас Дударь

Тарас Дударь Сценарист: Артем Кобзан

Артем Кобзан Продюсеры: Дмитрий Хрипун, Екатерина Шевелюк (ICTV2), Алла Липовецкая, Марина Квасова (Mamas Film Production).

Премьерный показ 4-серийного детектива ДВРЗ против шпиона смотрите в воскресенье, 7 сентября, на телеканале ICTV2.

Фото: ICTV2

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