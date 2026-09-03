Телеканал ICTV2 розпочинає осінній серіальний сезон 2026 року гучною прем’єрою у популярному всесвіті ДВРЗ. Вже 7 вересня на телеекрани повернеться народний дует дільничних — Сергій Бондар та Петро Дзюба.

У новому 4-серійному детективному мінісеріалі ДВРЗ проти шпигуна робота на знайомому районі вийде далеко за межі звичайних правопорушень і перетвориться на справжній шпигунський детектив з двійниками.

ДВРЗ проти шпигуна: деталі сюжету

За сюжетом, звичне життя дільниці руйнується, коли керівництво вирішує відправити одного з напарників на відпочинок, а на його місце призначає юного та амбітного конкурента Антона Довгого. Саме в цей момент на ДВРЗ спалахує міжнародний скандал — безслідно зникає британський дипломат Стаббс.

Зараз дивляться

Розслідування виводить Бондаря і Дзюбу на мережу шпигунів, а робота поліціянтів перетворюється на небезпечну гру, де кожен приховує своє справжнє обличчя.

— У новому детективі глядачі побачать усе, за що люблять Всесвіт ДВРЗ – гумор і життєві історії, а також дещо зовсім нове: двійників та шпигунські ігри. Наші напарники потраплять у такі обставини, в яких ще точно не опинялися! Найцікавіше буде у фіналі, адже дільничні зроблять важливий вибір – але який саме і на користь чого, дізнаємося згодом, — зазначив головний продюсер серіального напряму ICTV2 Дмитро Хрипун.

Актор Віталій Іванченко постане перед глядачами одразу у двох протилежних образах — добродушного дільничного Дзюби та вишуканого британця Пітера Стаббса.

— Це був цікавий досвід — зіграти двох персонажів, бо за короткий час доводилось перемикатися з одного на іншого. Зі Стаббсом довелося працювати ретельно: я не так легко володію англійською мовою, як справжній британець, і мені допомагала дружина Маргарита. Було цікаво його розбирати й втілювати. А щодо мого Дзюби і його майбутнього батьківства – то тут також буде приємний сюрприз, сподіваюся, всім сподобається, — розповідає Віталій Іванченко.

Особливою цікавинкою серіалу стане поява на екрані акторської династії: разом із В’ячеславом Довженком зіграє його старший син Іван. За сюжетом він втілить молодого суперника Бондаря — Антона Довгого.

— Мій персонаж Антон Довгий – молодий, амбітний, сучасний. Впевнено користується новітніми технологіями, легко ламає паролі на гаджетах і навіть замки, не бачить рівних собі серед своїх старших колег. Він приходить з відчуттям, що зараз врятує світ разом з ДВРЗ, але несподівано встряне у халепу і все полетить шкереберть… Дивіться новий детектив ДВРЗ проти шпигуна, буде цікаво і смішно, — ділиться актор Іван Довженко.

Не обійдеться й без особистих драмувань: Сергію Бондарю доведеться обирати між двома сильними жінками — полковницею Варварою Конон (Надія Хільська) та британською охоронницею Кейт (Катерина Варченко).

У той самий час Дзюба та його дружина Настя (Маргарита Бахтіна) готуватимуться до важливої події — батьківства.

У кадрі також з’являться вже улюблені мешканці ДВРЗ — харизматичний підприємець Вадік (Володимир Гладкий) та сантехнік Гончар (Ігор Портянко).

Режисер: Тарас Дудар

Тарас Дудар Сценарист: Артем Кобзан

Артем Кобзан Продюсери: Дмитро Хрипун, Катерина Шевелюк (ICTV2), Алла Липовецька, Марина Квасова (Mamas Film Production).

Прем’єрний показ 4-серійного детективу ДВРЗ проти шпигуна дивіться у неділю, 7 вересня, на телеканалі ICTV2.

Фото: ICTV2

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