Победительница шоу Холостяк 13 и блогер Инна Белень окрестила свою четырехмесячную дочь Киру.

Об этом Инна сообщила в своем Instagram.

Инна Белень окрестила дочь

По словам Инны Белень, на торжественное событие собрались самые близкие люди — родные, друзья новоиспеченных родителей, а также крестные маленькой Киры.

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Инна призналась, что светлый день таинства был полон тепла и любви, а также публично обратилась к дочери с искренними пожеланиями.

— Теперь у тебя есть твои земные ангелы — крестные родители, которые будут рядом, любить тебя и оберегать на твоем жизненном пути. Молюсь, чтобы Господь всегда держал тебя под своей защитой, даровал здоровье, светлую судьбу и много любви. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, моя маленькая девочка, — написала Инна Белень.

Также Белень призналась, что этот день стал для нее уникальным опытом, ведь раньше ей никогда не приходилось присутствовать на таинстве крещения.

Напомним, что после завершения проекта Холостяк 13 и разрыва с Александром Тереном Инна начала отношения с Иваном Яловенко, с которым знакома со школьных лет.

В декабре 2025 года пара объявила о помолвке, а 3 февраля 2026 года официально зарегистрировала брак. 28 апреля 2026 года у Инны Белень и Ивана Яловенко родилась дочь Кира.

Фото: Инна Белень

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