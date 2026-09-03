Победительница шоу Холостяк 13 и блогер Инна Белень окрестила свою четырехмесячную дочь Киру.

Об этом Инна сообщила в своем Instagram.

Инна Белень окрестила дочь

По словам Инны Белень, на торжественное событие собрались самые близкие люди — родные, друзья новоиспеченных родителей, а также крестные маленькой Киры.

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Инна призналась, что светлый день таинства был полон тепла и любви, а также публично обратилась к дочери с искренними пожеланиями.

— Теперь у тебя есть твои земные ангелы — крестные родители, которые будут рядом, любить тебя и оберегать на твоем жизненном пути. Молюсь, чтобы Господь всегда держал тебя под своей защитой, даровал здоровье, светлую судьбу и много любви. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, моя маленькая девочка, — написала Инна Белень.

Также Белень призналась, что этот день стал для нее уникальным опытом, ведь раньше ей никогда не приходилось присутствовать на таинстве крещения.

Інна Бєлєнь

Фото: instagram.com/innka_belen

Напомним, что после завершения проекта Холостяк 13 и разрыва с Александром Тереном Инна начала отношения с Иваном Яловенко, с которым знакома со школьных лет.

В декабре 2025 года пара объявила о помолвке, а 3 февраля 2026 года официально зарегистрировала брак. 28 апреля 2026 года у Инны Белень и Ивана Яловенко родилась дочь Кира.

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Фото: Инна Белень

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