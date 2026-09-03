Переможниця шоу Холостяк 13 та блогерка Інна Бєлєнь похрестила свою чотиримісячну доньку Кіру.

Про це Інна повідомила у своєму Instagram.

Інна Бєлєнь похрестила доньку

За словами Інни Бєлєнь, на урочисту подію зібралися найближчі люди — рідні, друзі новоспечених батьків, а також хрещені маленької Кіри.

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Інна зізналася, що світлий день таїнства був сповнений тепла й любові, а також публічно звернулася до донечки з найщирішими побажаннями.

— Відтепер у тебе є твої земні янголи — хрещені батьки, які будуть поруч, любити тебе й оберігати на твоєму життєвому шляху. Молюсь, щоб Господь завжди тримав тебе під своїм захистом, дарував здоров’я, світлу долю та багато любові. Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч, моя маленька дівчинко, — написала Інна Бєлєнь.

Також Бєлєнь зізналася, що цей день став для неї унікальним досвідом, адже раніше їй ніколи не доводилося бути присутньою на таїнстві хрещення.

Інна Бєлєнь

Фото: instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, що після завершення проєкту Холостяк 13 та розриву з Олександром Тереном Інна почала стосунки з Іваном Яловенком, з яким знайома зі шкільних років.

У грудні 2025 року пара оголосила про заручини, а 3 лютого 2026 року офіційно зареєструвала шлюб. 28 квітня 2026 року в Інни Бєлєнь та Івана Яловенка народилася донечка Кіра.

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Фото: Інна Бєлєнь

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