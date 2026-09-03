Переможниця шоу Холостяк 13 та блогерка Інна Бєлєнь похрестила свою чотиримісячну доньку Кіру.

Про це Інна повідомила у своєму Instagram.

Інна Бєлєнь похрестила доньку

За словами Інни Бєлєнь, на урочисту подію зібралися найближчі люди — рідні, друзі новоспечених батьків, а також хрещені маленької Кіри.

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Інна зізналася, що світлий день таїнства був сповнений тепла й любові, а також публічно звернулася до донечки з найщирішими побажаннями.

— Відтепер у тебе є твої земні янголи — хрещені батьки, які будуть поруч, любити тебе й оберігати на твоєму життєвому шляху. Молюсь, щоб Господь завжди тримав тебе під своїм захистом, дарував здоров’я, світлу долю та багато любові. Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч, моя маленька дівчинко, — написала Інна Бєлєнь.

Також Бєлєнь зізналася, що цей день став для неї унікальним досвідом, адже раніше їй ніколи не доводилося бути присутньою на таїнстві хрещення.

Нагадаємо, що після завершення проєкту Холостяк 13 та розриву з Олександром Тереном Інна почала стосунки з Іваном Яловенком, з яким знайома зі шкільних років.

У грудні 2025 року пара оголосила про заручини, а 3 лютого 2026 року офіційно зареєструвала шлюб. 28 квітня 2026 року в Інни Бєлєнь та Івана Яловенка народилася донечка Кіра.

Фото: Інна Бєлєнь

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