Победительница романтического реалити Холостяк 13 Инна Белень впервые стала мамой.

Радостной новостью блогер поделилась в соцсетях, опубликовав трогательный ролик из роддома.

Инна Белень родила дочь

Инна и ее муж Иван Яловенко знали, что ждут девочку. Пол ребенка супруги узнали три месяца назад во время гендер-пати.

Наконец пара поприветствовала дочь, которая появилась на свет 28 апреля. Во время родов Иван был рядом с Инной и поддерживал ее.

– Спасибо, что сделала нас мамой и папой, – подписала ролик Белень.

Имя дочери блогер пока не раскрыла, но сообщила, сколько весит ребенок. На видео есть момент, когда младенец лежит на весах, которые показывают 3,22 кг.

Реакция сети

Количество комментариев с поздравлениями продолжает расти. Одной из тех, кто отметился под постом, стала жена ведущего Холостяка Григория Решетника Кристина, назвав событие “счастьем”.

Инна не стала скрывать лицо малышки от подписчиков, поэтому люди уже комментируют, на кого больше похожа девочка.

Боже, ну, это же вылитый папа! Я вас искренне поздравляю! Пусть доченька растет здоровенькой, а маме скорейшего восстановления и тоже крепкого здоровья! Пусть ваше родительство будет счастливым и легким!

Искренние поздравления! Маленькой принцессе вкусного молочка, а родителям спокойных ночей!

Искренние поздравления, Иннуся! Пусть растет доченька вам на радость здоровенькая!

Пусть Бог хранит всех вас!

До слез. Как трогательны эти моменты рождения новой жизни! Поздравляю родителей, здоровья тебе, Инночка, и принцессе!

Это же надо. Я обычно не понимаю, как можно по только что родившемуся ребенку сразу говорить, на кого он похож, но здесь действительно прямая копия папы. Но еще может много раз измениться. Поздравляем вас, Инна! Быстрого восстановления и счастливого материнства!

Поздравляю вашу семью с таким замечательным днем! Здоровья дочке! Такое видео – до слез, этот взгляд Вани. Инна, вы выбрали достойного мужчину, – пишут подписчики.

О том, что Инна Белень ждет первенца, стало известно в начале этого года. Об этом она сообщила во время пост-шоу Холостяк.

Фото: Инна Белень

