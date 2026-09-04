Жена Виктора Павлика — блогер и концертный директор — Екатерина Репяхова — рассказала об огромном прорыве в терапии 5-летнего сына Михаила.

Радостным известием Екатерина поделилась в своем Instagram.

Сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой начал говорить

По словам Екатерины Репяховой, трехлетняя комплексная терапия их 5-летнего сына Михаила, у которого диагностирована уникальная генетическая мутация, дала долгожданный результат — мальчик заговорил.

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По словам Екатерины, за это время их семье пришлось пройти через множество испытаний в поисках эффективных методов терапии для сына.

— 3 года в коррекции. За это время были разные периоды: страх, непонимание, надежда, маленькие и великие победы. Мы искали, пробовали, ошибались, работали и продолжали уходить. Но за эти три года я поняла самое главное: среди всего, что меняется, одна неизменная истина – безусловное принятие и любовь. Не результат. Не за новые навыки. Не за слово. Просто потому, что ты – это ты, – поделилась Екатерина.

Репяхова добавила, что этот момент стал исполнением ее самой заветной мечты.

– Путь длиной в три года до момента, о котором я так долго мечтала. Мой сынишка говорит, — эмоционально написала Екатерина.

Напомним, что первые обеспокоенности о развитии ребенка возникли у Екатерины и Виктора, когда Михаилу исполнилось два года — мальчик совсем не разговаривал.

После медицинских обследований весной 2025 выяснилось, что у ребенка очень редкое нейрогенетическое нарушение, которое влияет на передачу импульсов в головном мозге.

Вероятно, программа коррекции состояния мальчика включала комплексный подход: медицинские процедуры, специальные физические упражнения, занятия по развитию мышления, мелкой моторики и работу с логопедами-дефектологами.

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