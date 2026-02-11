Его старт – наша ответственность: Павлик и Репяхова приобрели квартиру для сына
- Виктор Павлик и Екатерина Репяхова купили квартиру в Киеве для 4-летнего сына.
- Сейчас супруги будут заниматься ремонтом.
- После обустройства жилья Павлик и Репяхова будут сдавать его в аренду.
Певец Виктор Павлик и его жена, блогерша Екатерина Репяхова приобрели квартиру в Киеве для cына Михаила.
Об этом Екатерина рассказала в сториз в Instagram, отметив, что ее мечта сбылась. Блогерша убеждена, что успешный старт ребенка в жизни — это ответственность родителей.
Репяхова о квартире для сына
— Моя мечта сбылась. Его старт – наша ответственность. Именно поэтому мы приобрели квартиру сыну на будущее, — поделилась Репяхова.
Сейчас в квартире не сделан ремонт, поэтому супруги уже ищут дизайнера интерьера. После обустройства жилья Павлик и Репяхова будут его сдавать, ведь их сыну Михаилу всего 4 года.
Одна из подписчиц блогерши подумала, что Екатерина, говоря о сбывшейся мечте, имела в виду беременность. Ранее жена Павлика рассказывала, что хочет второго ребенка, но не может забеременеть.
— Я эту идею пока отложила. Перегорела, — призналась Репяхова.
Недавно о осуществлении мечты сообщила семья Решетниковых. Супруги вместе с тремя детьми переехали в собственный двухэтажный дом под Киевом. Они ждали этого момента пять лет.