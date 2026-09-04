Дружина Віктора Павліка — блогерка та концертна директорка — Катерина Репяхова — розповіла про величезний прорив у терапії 5-річного сина Михайла.

Радісною звісткою Катерина поділилася у своєму Instagram.

Син Віктора Павліка та Катерини Репяхової почав говорити

За словами Катерини Репяхової, трирічна комплексна терапія їхнього 5-річного сина Михайла, у якого діагностували унікальну генетичну мутацію, дала довгоочікуваний результат — хлопчик заговорив.

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За словами Катерини, за цей час їхній сім’ї довелося пройти крізь безліч випробувань, шукаючи ефективні методи терапії для сина.

— 3 роки в корекції. За цей час були різні періоди: страх, нерозуміння, надія, маленькі й великі перемоги. Ми шукали, пробували, помилялися, працювали й продовжували йти. Але за ці три роки я зрозуміла найголовніше: серед усього, що змінюється, є одна незмінна істина – безумовне прийняття і любов. Не за результат. Не за нові навички. Не за слова. Просто тому, що ти – це ти, — поділилася Катерина.

Репяхова додала, що цей момент став здійсненням її найзаповітнішої мрії.

— Шлях довжиною в три роки до моменту, про який я так довго мріяла. Мій синочок розмовляє, — емоційно написала Катерина.

Нагадаємо, що перші занепокоєння щодо розвитку дитини виникли у Катерини та Віктора, коли Михайлові виповнилося два роки — хлопчик зовсім не розмовляв.

Після медичних обстежень навесні 2025 року з’ясувалося, що у дитини дуже рідкісне нейрогенетичне порушення, яке впливає на передачу імпульсів у головному мозку.

Ймовірно, програма корекції стану хлопчика включала комплексний підхід: медичні процедури, спеціальні фізичні вправи, заняття для розвитку мислення, дрібної моторики та роботу з логопедами-дефектологами.

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