Блогер и флорист Анастасия Скальницкая ошеломила поклонников новостью о разрыве отношений со своим вторым мужем, бизнесменом Богданом Скальницким.

Об этом Скальницкая сообщила в своем Instagram.

Анастасия Скальницкая объявила о разводе: что известно

По словам Анастасии Скальницкой, после трех лет брака пара приняла решение разойтись.

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Причины развода Анастасия раскрывать не стала, однако подчеркнула, что решение окончательно, а сами отношения завершаются с большим уважением друг к другу.

– Мы развелись. Я очень благодарна тебе за все, и точно ни о чем не жалею. Кроме самого прекрасного сына мы получили бесценный опыт, много счастья, трудностей, любви и уважения. Точно знаю, мы друг друга встретили не случайно и эти отношения нас трансформировали. Ты остаешься не только отцом для Миши, но и очень близким мне человеком. Отдельное спасибо, что сейчас мы ведем себя как взрослые люди, уважающие друг друга, у которых нет обид, а только понимание. Возможно, в какой-то момент все можно изменить, но сейчас это конец, — поделилась Скальницкая.

Напомним, что Анастасия и Богдан Скальницкий обручились в сентябре 2023 года. В июне 2024 года у супругов родился сын Михаил.

Ранее Анастасия Скальницкая была замужем за бизнесменом Дмитрием Талпой, от которого воспитывает дочь Милану.

Фото: Анастасия Скальницкая

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