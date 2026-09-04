Це кінець: блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення
Блогерка та флористка Анастасія Скальницька приголомшила прихильників новиною про розрив стосунків зі своїм другим чоловіком, бізнесменом Богданом Скальницьким.
Про це Скальницька повідомила у своєму Instagram.
Анастасія Скальницька оголосила про розлучення: що відомо
За словами Анастасії Скальницької, після трьох років шлюбу пара прийняла рішення розійтися.
Причини розлучення Анастасія розкривати не стала, проте підкреслила, що рішення остаточне, а самі стосунки завершуються з великою повагою одне до одного.
— Ми розлучилися. Я дуже вдячна тобі за все, і точно ні про що не шкодую. Окрім найпрекраснішого сина, ми отримали безцінний досвід, багато щастя, труднощів, кохання і поваги. Точно знаю, ми один одного зустріли не випадково, і ці відносини нас трансформували. Ти залишаєшся не тільки батьком для Міші, але й дуже близькою мені людиною. Окреме дякую, що зараз ми поводимо себе як дорослі люди, які поважають один одного, у яких немає образ, а тільки розуміння. Можливо, в якийсь момент усе можна було змінити, але зараз це кінець, — поділилася Скальницька.
Нагадаємо, що Анастасія та Богдан Скальницький побралися у вересні 2023 року. У червні 2024 року в подружжя народився син Михайло.
Раніше Анастасія Скальницька була заміжня за бізнесменом Дмитром Талпою, від якого виховує доньку Мілану.
Фото: Анастасія Скальницька