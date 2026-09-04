Голливудский актер и режиссер Джордж Клуни во время публичной дискуссии на 83-м Венецианском кинофестивале поделился откровенными воспоминаниями о создании своего культового фильма 2005 года Спокойной ночи, и удачи.

Как оказалось, чтобы профинансировать съемки исторической драмы, Джорджу Клуни пришлось рискнуть собственным имуществом и заложить дом в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет People.

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Джордж Клуни заложил дом ради фильма Спокойной ночи, и удачи

В фильме Спокойной ночи, и удачи Клуни выступил как режиссер, соавтор и исполнитель роли президента CBS News Фреда Френдли.

Лента рассказывает о противостоянии тележурналиста Эдварда Мерроу и сенатора Джозефа Маккарти в эпоху “охоты на ведьм” в США 1950-х годов.

По словам Джорджа Клуни, идея создать этот фильм возникла на фоне критики, которую он испытал из-за своей публичной позиции против войны в Ираке.

— Я написал Спокойной ночи, и удачи, потому что меня называли предателем моей страны, потому что я был против войны в Ираке, и я хотел поговорить о важности журналистики и свободы слова, — признался режиссер. — Оглядываясь вокруг, я не мог говорить об Ираке на тот момент, поэтому я оглянулся назад и нашел Маккарти и те моменты, когда люди боялись высказываться, и я использовал это как способ обсудить это, — вспоминает Клуни.

Чтобы реализовать проект, Джордж Клуни пошел на тяжелые финансовые шаги: заложил собственную недвижимость и установил себе гонорар в размере всего $1.

— Мы сняли все за 22 дня, а это означало, что нужно было действовать быстро. Все актеры были очень увлечены. Скажу вам, это был момент, когда мы все очень гордились тем, что снимаем фильм. Мне пришлось заложить свой дом, чтобы его снять, и впервые мы его показали в Венеции, – вспомнил актер. — Мы приехали сюда, и я никогда раньше не видел его со зрителями.

Мировая премьера ленты Спокойной ночи, и удачи на Венецианском кинофестивале 2005 года запомнилась Клуни не только аплодисментами, но и курьезным техническим фальстартом. Показ начался раньше, чем зрители успели занять свои места в зале.

— Начинается показ, и вдруг все в кинотеатре начинают орать. Я такой: Что происходит? Почему все кричат? И они просто продолжают кричать, а фильм продолжается, и они кричали, потому что все еще не сели, а фильм уже начался, — поделился воспоминаниями Клуни.

Также Клуни рассказал, что ему пришлось буквально встать на стул и орать киномеханику, чтобы тот остановил проекцию. Поскольку фильм крутили с пленки, ее перемотка заняла около 20 минут.

Впрочем, этот инцидент только подогрел интерес аудитории.

По словам актера, пауза заставила зрителей максимально сосредоточиться на экране, сделав тот вечер “одним из лучших в его жизни”.

К слову, Клуни посетил Венецию не только для участия в публичных разговорах — на церемонии открытия кино-осмотра ему вручили почетного Золотого льва за жизненные достижения.

Источник : People

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