У нас прекрасные отношения: Джордж Клуни признался, почему никогда не ссорится с женой
- Джордж Клуни говорит, что ни разу не ссорился с женой.
- Актер уже 11 лет находится в браке с юристом Амаль, у них двое детей.
Голливудский актер Джордж Клуни раскрыл секрет крепких отношений со своей женой, юристом Амаль. Пара состоит в браке уже 11 лет.
Джордж Клуни о браке с женой
Актер признался, что они с Амаль ни разу не ссорились. 64-летний Клуни говорит, что находится на том этапе жизни, когда у него нет необходимости доказывать кому-то свою правоту.
— Ну, когда ты моложе, ты хочешь быть прав во всем, типа: Не крась стену в этот цвет. И знаете, Амаль и я — все злятся, когда я это говорю, — но мы никогда не ссорились. Мы никогда не спорили. И отчасти это потому, что я нахожусь на таком этапе жизни, когда мне все равно, если она хочет покрасить стену в красный цвет, — сказал актер.
По словам звезды Голливуда, с возрастом он понял, что не стоит расстраиваться и спорить из-за мелочей.
— В жизни наступает момент, когда ты просто говоришь: Почему это должно быть предметом обсуждения или спора? У нас действительно замечательные отношения, потому что мы очень поддерживаем друг друга, — сказал он, добавив, что, возможно, когда он был моложе, все было иначе.
Джордж и Амаль познакомились в июле 2013 года благодаря общим друзьям. Они начали встречаться, а в апреле 2014 года актер сделал предложение любимой.
В сентябре 2014 года пара поженилась в Италии, а 6 июня 2017-го у них родились двойняшки — сын Александр и дочь Элла.