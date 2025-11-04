Голливудский актер Джордж Клуни раскрыл секрет крепких отношений со своей женой, юристом Амаль. Пара состоит в браке уже 11 лет.

Джордж Клуни о браке с женой

Актер признался, что они с Амаль ни разу не ссорились. 64-летний Клуни говорит, что находится на том этапе жизни, когда у него нет необходимости доказывать кому-то свою правоту.

— Ну, когда ты моложе, ты хочешь быть прав во всем, типа: Не крась стену в этот цвет. И знаете, Амаль и я — все злятся, когда я это говорю, — но мы никогда не ссорились. Мы никогда не спорили. И отчасти это потому, что я нахожусь на таком этапе жизни, когда мне все равно, если она хочет покрасить стену в красный цвет, — сказал актер.

По словам звезды Голливуда, с возрастом он понял, что не стоит расстраиваться и спорить из-за мелочей.

Сейчас смотрят

— В жизни наступает момент, когда ты просто говоришь: Почему это должно быть предметом обсуждения или спора? У нас действительно замечательные отношения, потому что мы очень поддерживаем друг друга, — сказал он, добавив, что, возможно, когда он был моложе, все было иначе.

Джордж и Амаль познакомились в июле 2013 года благодаря общим друзьям. Они начали встречаться, а в апреле 2014 года актер сделал предложение любимой.

В сентябре 2014 года пара поженилась в Италии, а 6 июня 2017-го у них родились двойняшки — сын Александр и дочь Элла.

Источник : People

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.