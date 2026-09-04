Голлівудський актор і режисер Джордж Клуні під час публічної дискусії на 83-му Венеційському кінофестивалі поділився відвертими спогадами про створення свого культового фільму 2005 року Добраніч, і нехай щастить.

Як виявилося, аби профінансувати знімання історичної драми, Джорджу Клуні довелося ризикнути власним майном та закласти будинок у Лос-Анджелесі.

Джордж Клуні заклав будинок заради фільму Добраніч, і нехай щастить

У фільмі Добраніч, і нехай щастить Клуні виступив як режисер, співавтор та виконавець ролі президента CBS News Фреда Френдлі.

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Стрічка розповідає про протистояння тележурналіста Едварда Мерроу та сенатора Джозефа Маккарті в епоху “полювання на відьом” у США 1950-х років.

За словами Джорджа Клуні, ідея створити цей фільм виникла на тлі критики, якої він зазнав через свою публічну позицію проти війни в Іраку.

— Я написав Добраніч, і нехай щастить, бо мене називали зрадником моєї країни, бо я був проти війни в Іраку, і я хотів поговорити про важливість журналістики та свободи слова, — зізнався режисер. — Озираючись навколо, я не міг говорити про Ірак на той момент, тому я озирнувся назад і знайшов Маккарті та ті моменти, коли люди боялися висловлюватися, і я використав це як спосіб обговорити це, — згадує Клуні.

Аби реалізувати проєкт, Джордж Клуні пішов на важкі фінансові кроки: заклав власну нерухомість і встановив собі гонорар у розмірі лише $1.

— Ми зняли все за 22 дні, а це означало, що потрібно було діяти швидко. Усі актори були дуже захоплені. Скажу вам, це був момент, коли ми всі дуже пишалися тим, що знімаємо фільм. Мені довелося закласти свій будинок, щоб його зняти, і вперше ми його показали у Венеції, — пригадав актор. — Ми приїхали сюди, і я ніколи раніше не бачив його з глядачами.

Світова прем’єра стрічки Добраніч, і нехай щастить на Венеційському кінофестивалі 2005 року запам’яталася Клуні не лише аплодисментами, а й курйозним технічним фальстартом. Показ розпочався раніше, ніж глядачі встигли зайняти свої місця у залі.

— Починається показ, і раптом усі в кінотеатрі починають кричати. Я такий: Що відбувається? Чому всі кричать? І вони просто продовжують кричати, а фільм триває, і вони кричали, бо ще всі не сіли, а фільм вже почався, — поділився спогадами Клуні.

Також Клуні розповів, що йому довелося буквально встати на стілець і кричати кіномеханіку, щоб той зупинив проекцію. Оскільки фільм крутили з плівки, її перемотування зайняло близько 20 хвилин.

Втім, цей інцидент лише підігрів інтерес аудиторії.

За словами актора, та пауза змусила глядачів максимально зосередитися на екрані, зробивши той вечір “одним із найкращих у його житті”.

Згодом успішний кінопроєкт переріс у бродвейську постановку, де у 2025 році Клуні знову виступив у ролі Едварда Мерроу.

До слова, Клуні завітав до Венеції не лише для участі в публічних розмовах — на церемонії відкриття кіноогляду йому вручили почесного Золотого лева за життєві досягнення.

Джерело : People

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