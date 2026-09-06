Мисс мира 2026: имя победительницы и место Украины на конкурсе
Представительница Доминиканской Республики Джохейрри Молла стала победительницей конкурса Мисс мира 2026 года.
Украинка Валерия Лисовская вошла в топ-20, а также в пятерку лучших участниц Европы.
Мисс мира 2026
Международный конкурс Мисс Мира в этом году состоялся во вьетнамском Нячанге и длился с 8 августа по 5 сентября. За главный титул соревновались 111 участниц из разных стран.
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Победу одержала представительница Доминиканской Республики Джохейрри Молла. Она работает моделью, а также преподает литературу и обществоведение.
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Украину на конкурсе представляла 18-летняя Валерия Лисовская. Она вошла в топ-20 участниц, а также попала в пятерку лучших представительниц Европы.
Первой вице-мисс стала представительница Испании Элизабет Рейнес Алаберн, а второй вице-мисс – Таанусия Вирапандян из Малайзии.
Во время финального выхода Лисовская появилась в платье Сяйво Незламності. Образ состоял из расшитого кристаллами корсета, платья с высоким разрезом и золотого кейпа. По замыслу авторов, наряды символизировали внутренний свет, достоинство и несокрушимость украинцев.
Национальный костюм представительницы Украины получил название Крила світла.
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Напомним, что в декабре 2025 года в Киеве состоялся финал национального конкурса красоты Мисс Украина 2025 года.
Главный титул и корону получила 18-летняя одесситка Валерия Лисовская, которая в 2026 году и представила Украину на международном конкурсе Мисс Мира.