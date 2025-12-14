У столиці відбувся фінал національного конкурсу краси Міс Україна 2025.

Головний титул і корону здобула 18-річна одеситка Валерія Лісовська, яка наступного року представить Україну на міжнародному конкурсі Міс Світу.

Про це повідомили в Instagam конкурсу краси.

Міс Україна 2025: що відомо

Фінальне шоу пройшло у форматі концертної церемонії та зібрало 18 фіналісток з різних регіонів країни.

За рішенням журі, саме Валерія Лісовська стала володаркою головної корони конкурсу.

Хто така Валерія Лісовська

Нова Міс Україна Валерія Лісовська навчається на другому курсі Міжнародного університету за спеціальністю Міжнародні економічні відносини.

Вона вільно володіє англійською та французькою мовами, займається тенісом, танцями та акторською майстерністю, а також проходила курси журналістики.

Валерія розвиває модельну кар’єру та активно подорожує.

Саме вона представлятиме Україну на конкурсі Міс Світу у 2026 році.

Переможниця отримала корону, інкрустовану синіми сапфірами.

За задумом організаторів, синє каміння символізує мир, небо та внутрішню силу, а біле — світло й стійкість українських жінок. Дизайн корони натхненний образом Дерева життя.

У фіналі конкурсу взяли участь 18 учасниць. Титул Міс Земля здобула Софія Орел. Друга віцеміс — Марія Калініченко, Віцеміс Україна 2025 — Ольга Дмітрієвська.

Церемонію вели Тимур Мірошниченко та Даша Квіткова.

На сцені виступили Джамала, TAYANNA, Злата Огнєвіч і гурт TVORCHI, а телеверсію фіналу транслювали на телеканалі М1.

Нагадаємо, що 21 листопада у Бангкоку (Таїланд) відбувся фінал 74-го конкурсу Міс Всесвіт. На ньому перемогу здобула 25-річна Фатіма Бош з Мексики.

Друге місце посіла представниця Таїланду Правінар Сінгх, третє — Стефані Абасалі з Венесуели.

До п’ятірки також увійшли учасниці з Філіппін та Кот-д’Івуару.

Україну на конкурсі представляла 26-річна Софія Ткачук, однак цього року вона не змогла пройти до тридцятки.

Під час показу національних костюмів Софія вийшла на сцену в образі Голуба миру — символі заклику до припинення війни та агресії.

Ідею образу розробила директорка конкурсу Міс Всесвіт Україна Анна Філімонова, а дизайн створив філіппінський модельєр Майкл Барассі.

