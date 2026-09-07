Актриса Наталка Денисенко поделилась подробностями того, как сейчас строится ее общение с бывшим мужем, актером и военнослужащим Андреем Фединчиком.

Об этом рассказала Денисенко в интервью Oboz.ua.

Денисенко рассказала об общении с Фединчиком

По словам Наталки Денисенко, между ней и Фединчиком сохранилось общение исключительно ради ребенка.

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— Общаемся в рамках воспитания Андрюши, — отметила Наталка Денисенко.

Также Наталка Денисенко поделилась, что их сын уже пошел в третий класс. Мальчик демонстрирует отличные результаты в точных науках и спорте.

— У него есть успехи в математике, он очень хорошо плавает, ныряет. В общем, он довольно счастливый ребенок, и для меня это самое главное, – поделилась актриса.

Денисенко с юмором добавила, что сын отнесся к началу учебного года вполне сознательно и спокойно.

— Он знал, что лето закончится и придется идти в школу, поэтому принял это нормально — понял, что выбора у него нет. Но ему повезло со школой: он любит свою учительницу, ему нравится учиться. А для меня самое главное – чтобы он был счастлив и оставался собой, – подытожила Наталья.

Ранее Наталка Денисенко и Андрей Фединчик вместе провели сына Андрюшу в третий класс. Актеры позировали на общих фотографиях и желали сыну успехов в учебе.

Напомним, что Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись в 2025 году после 8 лет брака.

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