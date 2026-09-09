Актриса Наталка Денисенко вместе со вторым мужем, предпринимателем и манекенщиком Юрием Ярошенко стали гостями нового выпуска шоу Слава+.

В разговоре со Славой Деминым пара раскрыла подробности громкой свадьбы и ежемесячные расходы на жизнь.

Также Денисенко объяснила, почему между ней и ее бывшим мужем Андреем Фединчиком до сих пор сохраняется напряжение.

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В сети длительное время обсуждали смету праздника Наталки и Юрия, оценивая ее в 1,5 млн грн.

Впрочем, супруги признались, что итоговый чек оказался даже больше, несмотря на то, что популярность Наталки помогла получить существенные скидки от подрядчиков.

Ярошенко объяснил, как формировался бюджет торжества.

— Если считать свадьбу, я думаю, там даже больше (чем 1,5 млн). Но Наталья у нас очень известная, медийная личность, – объяснил Юрий.

Сама же Денисенко подчеркнула, что полностью бесплатные услуги им никто не предоставлял, однако они активно пользовались партнерскими скидками и привлекали собственные средства.

— У нас есть общий бюджет от бренда, наши совместно заработанные деньги, и мы просто оплатили из общего бюджета, — объяснила актриса.

Во время разговора супруги также озвучили суммы, которые ежемесячно уходят на их личные нужды.

По словам Юрия, его регулярные расходы составляют до 100–150 тыс. грн. Наталья обозначила собственный лимит суммой от 200 тыс. грн в месяц.

Также в интервью Наталья Денисенко призналась, что до сих пор обижена на бывшего мужа Андрея Фединчика.

По словам Наталки Денисенко, главной причиной обиды на Фединчика стали безосновательные упреки со стороны актера в соцсетях.

Как отметила Денисенко, во время разрыва Фединчик в нетрезвом состоянии публично обвинял ее в изменах.

— У меня самая большая обида, потому что я до сих пор не дождалась его публичных извинений, когда он публично меня обижал. Он писал матами отрицательные слова, то, что не является правдой. У него было определенное состояние нетрезвое, и он писал эти комментарии. В нормальном состоянии он передо мной извинялся в сообщениях. Я сказала, что не принимаю, потому что обижал он меня публично, и публично должен просить прощения. Это все, что он писал, это не правда, и мне из-за этого обидно, — рассказала Денисенко.

Напомним, что ранее Наталка Денисенко уже высказывалась об общении с Андреем Фединчиком, отметив, что они поддерживают связь исключительно ради сына Андрюши.

Несмотря на развод, 1 сентября Денисенко и Фединчик вместе провели сына в третий класс, опубликовав общие фотографии в своих соцсетях.

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