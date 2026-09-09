Акторка Наталка Денисенко разом із другим чоловіком, підприємцем і манекенником Юрієм Ярошенком, стали гостями нового випуску шоу Слава+.

У розмові зі Славою Дьоміним пара розкрила подробиці гучного весілля й щомісячні витрати на життя.

Також Денисенко пояснила, чому між нею та її колишнім чоловіком Андрієм Федінчиком досі зберігається напруга.

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Наталка Денисенко про друге весілля і стосунки з Федінчиком

У мережі тривалий час обговорювали кошторис свята Наталки і Юрія, оцінюючи його в 1,5 млн грн.

Втім, подружжя зізналося, що підсумковий чек виявився навіть більшим, попри те, що популярність Наталки допомогла отримати суттєві знижки від підрядників.

Ярошенко пояснив, як формувався бюджет урочистості.

— Якщо рахувати весілля, я думаю, там навіть більше (ніж 1,5 млн). Але Наталка в нас дуже відома, медійна особистість, — пояснив Юрій.

Сама ж Денисенко підкреслила, що повністю безплатних послуг їм ніхто не надавав, однак вони активно користувалися партнерськими знижками та залучали власні кошти.

— У нас є спільний бюджет від бренду, наші спільно зароблені гроші, і ми просто оплатили зі спільного бюджету, — пояснила акторка.

Під час розмови подружжя також озвучило суми, які щомісяця йдуть на їхні особисті потреби.

За словами Юрія, його регулярні витрати сягають 100–150 тис. грн. Натомість Наталка окреслила власний ліміт сумою від 200 тис. грн на місяць.

Також в інтерв’ю Наталка Денисенко зізналася, що досі ображена на колишнього чоловіка Андрія Федінчика.

За словами Наталки Денисенко, головною причиною образи на Федінчика стали безпідставні закиди з боку актора в соцмережах.

Як зазначила Денисенко, під час розриву Федінчик у нетверезому стані публічно звинувачував її у зрадах.

— У мене найбільша образа, бо я до цього часу не дочекалась на його привселюдні вибачення, коли він привселюдно мене ображав. Він писав матами негативні слова, те, що не є правдою. У нього був певний стан нетверезий, і він писав ці коментарі. У нормальному стані він переді мною перепрошував у повідомленнях. Я сказала, що не приймаю, бо ображав він мене привселюдно, то й привселюдно має просити вибачення. Це все, що він писав, це не є правдою, і мені через це образливо, — розповіла Денисенко.

Нагадаємо, що раніше Наталка Денисенко вже висловлювалася про спілкування з Андрієм Федінчиком, зазначивши, що вони підтримують зв’язок виключно заради сина Андрійка.

Попри розлучення, 1 вересня Денисенко і Федінчик разом провели сина до третього класу, опублікувавши спільні світлини у своїх соцмережах.

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