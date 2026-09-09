Ведущая программы Ранок у великому місті на ICTV2 Юлия Зорий рассказала, что ей подарил на день рождения ее муж – бывший министр обороны Украины Алексей Резников.

Также Зорий поделилась подробностями своего похудения.

Об этом Зорий сообщила в интервью журналистке Ксении Малинюк.

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Юлия Зорий рассказала о праздновании 40-летия и похудении

По словам Юлии Зорий, свой день рождения она отпраздновала вдвоем с Резниковым в Одесской области, а затем уехала к сестре, которая уже давно проживает в Италии.

Также Зорий ответила, какой подарок получила от Резникова на 40-летие.

— На день рождения от мужа я получила сертификат на разные услуги. Это я попросила об этом подарке. Чего-то особенного еще не было. Но если я попрошу – он и так сможет мне это подарить, – рассказала Юлия Зорий.

Юлия отметила, что у них в паре нет глобальных подарков вроде ювелирных украшений Cartier и т.д. Зорий вспомнила, что однажды подарила Резникову сертификат на массажи и маску для сна.

Не обошел ведущую вопрос о ее похудении. Однако Зорий призналась, что способ похудения был не лучшим.

— Я считаю, что я неправильно худела, но мне нужно было похудеть, потому что я уже не помещалась в свою эфирную одежду. Я ела всего три раза в день — овощи и нежирное мясо или рыбу. Знаю, что это неправильно с точки зрения пищевого поведения, но мне это помогло, — поделилась Юлия.

Фото: ICTV2

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