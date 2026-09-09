Юлія Зорій розповіла, що Олексій Резніков подарував їй на 40-річчя
Ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV2 Юлія Зорій розповіла, що їй подарував на день народження її чоловік — колишній міністр оборони України Олексій Резніков.
Також Зорій поділилася подробицями свого схуднення.
Про це Зорій повідомила в інтерв’ю журналістці Ксенії Малинюк.
Юлія Зорій розповіла про святкування 40-річчя і схуднення
За словами Юлії Зорій, свій день народження вона відсвяткувала вдвох з Резніковим в Одеській області, а потім поїхала до сестри, яка вже давно проживає в Італії.
Також Зорій відповіла, який подарунок отримала від Резнікова на 40-річчя.
— На день народження від чоловіка я отримала сертифікат на різні послуги. Це я насправді попросила про цей подарунок. Чогось дуже особливого ще не було. Але якщо я попрошу — він і так зможе мені це подарувати, — розповіла Юлія Зорій.
Юлія зазначила, що в них в парі немає глобальних подарунків на кшталт ювелірних прикрас Cartier тощо. Зорій пригадала, що якось подарувала Резнікову сертифікат на масажі й маску для сну.
Не оминуло ведучу питання про її схуднення. Однак Зорій зізналася, що спосіб схуднення був не найкращим.
— Я вважаю, що я неправильно худнула, але мені потрібно було схуднути, бо я вже не поміщалася у свій ефірний одяг. Я їла лише три рази на день — овочі й нежирне м’ясо або рибу. Знаю, що це неправильно з погляду харчової поведінки, але мені це допомогло, — поділилася Юлія.
Фото: ICTV2