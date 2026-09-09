Ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV2 Юлія Зорій розповіла, що їй подарував на день народження її чоловік — колишній міністр оборони України Олексій Резніков.

Також Зорій поділилася подробицями свого схуднення.

Про це Зорій повідомила в інтерв’ю журналістці Ксенії Малинюк.

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Юлія Зорій розповіла про святкування 40-річчя і схуднення

За словами Юлії Зорій, свій день народження вона відсвяткувала вдвох з Резніковим в Одеській області, а потім поїхала до сестри, яка вже давно проживає в Італії.

Також Зорій відповіла, який подарунок отримала від Резнікова на 40-річчя.

— На день народження від чоловіка я отримала сертифікат на різні послуги. Це я насправді попросила про цей подарунок. Чогось дуже особливого ще не було. Але якщо я попрошу — він і так зможе мені це подарувати, — розповіла Юлія Зорій.

Юлія зазначила, що в них в парі немає глобальних подарунків на кшталт ювелірних прикрас Cartier тощо. Зорій пригадала, що якось подарувала Резнікову сертифікат на масажі й маску для сну.

Не оминуло ведучу питання про її схуднення. Однак Зорій зізналася, що спосіб схуднення був не найкращим.

— Я вважаю, що я неправильно худнула, але мені потрібно було схуднути, бо я вже не поміщалася у свій ефірний одяг. Я їла лише три рази на день — овочі й нежирне м’ясо або рибу. Знаю, що це неправильно з погляду харчової поведінки, але мені це допомогло, — поділилася Юлія.

Фото: ICTV2

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