Неизменная ведущая программы Ранок у великому місті на ICTV2 Юлия Зорий сегодня, 3 июня, отмечает день рождения. В этом году звезда празднует юбилей — 40 лет.

Как Юлия покоряла столицу, кого считает самым близким человеком и что ценит больше всего — рассказываем в подборке интересных фактов об имениннице.

О дне рождения

Для ведущей этот праздник — любимый и долгожданный, ведь в детстве дни рождения всегда проходили особенно.

Родители могли подарить что-то заранее, напоминая, что это “на день рождения”, однако и в сам день праздника Юлию ждали подарки, сладости и шарики.

Покорение Киева

Юлия 15 лет назад приехала из Черновцов в столицу с дипломом политолога, опытом работы на ТВ и радио и амбициозными мечтами. Но путь оказался непростым: целый год девушка ходила по кастингам, получая отказы.

Она уже решила возвращаться домой, когда судьба подарила шанс. Ее пригласили вести прогноз погоды в утреннем шоу. Так началась история успеха, которая позже привела Юлию в Ранок у великому місті.

11 лет эфиров Ранку у великому місті

Уже более 11 лет Юлия Зорий ведет информационно-развлекательную программу Ранок у великому місті. Она была первой ведущей проекта и остается его лицом сейчас.

Гордится тем, что ни разу не проспала эфир в 6:30 и старается не опаздывать. Работа на телевидении научила главному: ошибки — это не повод расстраиваться, а самый ценный опыт.

О муже Алексее

Юля признается, что самый близкий человек в ее жизни — муж Алексей, с которым она состоит в браке более пяти лет.

Он для нее — самая большая опора, самая большая любовь и лучший друг.

Семейное тепло и традиции

На большие праздники родственники Юлии собираются у бабушки и дедушки в Черновцах, чтобы побыть вместе и отметить важные даты.

Юля тепло рассказывает о своем отце, который не пропускает ни одного выпуска Ранку у великому місті, о младшей сестре Томе, которая сейчас живет и работает в Италии. О маме, которой сейчас уже нет, и о которой ведущая всегда вспоминает с любовью.

Породнилась с лучшей подругой

С ведущей и актрисой Талой Калатай Юлия Зорий познакомилась на одном из телеканалов. Они сразу нашли много общего, а потом стали лучшими подругами.

Недавно Юлия стала крестной мамой для Екатерине, дочери Талы. Как шутят сейчас подруги: вот уже и породнились.

“Багатокітна” семья

У Юли и Алексея – “багатокітна” семья: взрослая кошка Аля и котики-проказники Хаймарс и Соломон. Историй о котах у Зорий – большое количество.

Например, как Хаймарс и Соломон воруют еду со стола и все время проказничают, а старшая Аля демонстративно не замечает четвероногих шалунов.

Психология как призвание

Юлия не только ведущая на канале ICTV2, но и практикующий психолог. С началом полномасштабного вторжения предоставляла бесплатные консультации людям, имеет свою практику.

Говорит, именно сейчас, в сложные времена, помощь людям дает ей силы, чтобы выстоять и двигаться дальше. Недавно Юлия Зорий стала ведущей в подкасте ОнлайнТерапия.

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