Новые подробности в смерти Хейден Панеттьери: следователи сосредоточились на версии передозировки
В расследовании внезапной смерти американской актрисы и бывшей невесты Владимира Кличко Хейден Панеттьери произошел существенный прогресс.
Федеральные правоохранительные органы и местная полиция сосредоточили основные усилия на поиске предполагаемого наркоторговца, который мог продать звезде летальные вещества.
Об этом сообщает западное издание TMZ со ссылкой на источники, вовлеченные в ход следствия.
Смерть Хейден Панеттьери: новые подробности
По данным инсайдеров, бывший парень Хейден Панеттьери Брайан Хикерсон, находившийся вместе с ней в съемной квартире в Гринвилле в момент трагедии, уже пообщался с сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).
Хотя Хикерсон воздерживается от публичных комментариев для СМИ, его разговор с правоохранителями может иметь ключевое значение для раскрытия дела.
Следователи ждут официальных результатов токсикологической экспертизы, которые должны окончательно установить точную причину смерти Панеттьери.
Впрочем, главный вектор расследования уже определен.
— Власть сосредотачивается на потенциальном наркоторговце, — подтвердил информированный источник.
Правоохранители предполагают, что именно приобретенные у дилера вещества могли вызвать фатальную передозировку.
Пока официальных арестов по делу не проводилось.
Что известно о смерти Хейден Панеттьери
Напомним, что Хейден Панеттьери внезапно скончалась 16 августа в возрасте 36 лет.
Актрису нашли без сознания в апартаментах. Первым без сознания звезду обнаружил брат Хикерсона, пока сам Брайан спал.
Мужчина пытался спасти актрису и использовал Наркан – специальный препарат, предназначенный для срочной нейтрализации последствий передозировки опиоидами.
К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата. Само наличие этого медикамента в помещении вызвало дополнительные вопросы у следователей.
Тем временем мать погибшей, Лесли Фогель, публично обвинила Брайана Хикерсона в причастности к смерти ее дочери, напоминая об их сложном и конфликтном романе.
Также известно, что Хейден на протяжении многих лет имела документированную историю борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью.