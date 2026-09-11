В расследовании внезапной смерти американской актрисы и бывшей невесты Владимира Кличко Хейден Панеттьери произошел существенный прогресс.

Федеральные правоохранительные органы и местная полиция сосредоточили основные усилия на поиске предполагаемого наркоторговца, который мог продать звезде летальные вещества.

Об этом сообщает западное издание TMZ со ссылкой на источники, вовлеченные в ход следствия.

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Смерть Хейден Панеттьери: новые подробности

По данным инсайдеров, бывший парень Хейден Панеттьери Брайан Хикерсон, находившийся вместе с ней в съемной квартире в Гринвилле в момент трагедии, уже пообщался с сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).

Хотя Хикерсон воздерживается от публичных комментариев для СМИ, его разговор с правоохранителями может иметь ключевое значение для раскрытия дела.

Следователи ждут официальных результатов токсикологической экспертизы, которые должны окончательно установить точную причину смерти Панеттьери.

Впрочем, главный вектор расследования уже определен.

— Власть сосредотачивается на потенциальном наркоторговце, — подтвердил информированный источник.

Правоохранители предполагают, что именно приобретенные у дилера вещества могли вызвать фатальную передозировку.

Пока официальных арестов по делу не проводилось.

Что известно о смерти Хейден Панеттьери

Напомним, что Хейден Панеттьери внезапно скончалась 16 августа в возрасте 36 лет.

Актрису нашли без сознания в апартаментах. Первым без сознания звезду обнаружил брат Хикерсона, пока сам Брайан спал.

Мужчина пытался спасти актрису и использовал Наркан – специальный препарат, предназначенный для срочной нейтрализации последствий передозировки опиоидами.

К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата. Само наличие этого медикамента в помещении вызвало дополнительные вопросы у следователей.

Тем временем мать погибшей, Лесли Фогель, публично обвинила Брайана Хикерсона в причастности к смерти ее дочери, напоминая об их сложном и конфликтном романе.

Также известно, что Хейден на протяжении многих лет имела документированную историю борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью.

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