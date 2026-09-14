Бойфренда покійної Гейден Панеттьєрі затримали через бійку в барі
- Бойфренда покійної Гейден Панеттьєрі затримала поліція в Південній Кароліні.
- На місці інциденту Браян Хікерсон згадав про смерть Гейден Панеттьєрі.
Колишній хлопець голлівудської акторки Гейден Панеттьєрі, Браян Хікерсон, знову опинився у центрі уваги правоохоронців.
Хікерсона закували в кайданки після гучної сварки та бійки в одному з ресторанів Грінвілла (штат Південна Кароліна).
Про це повідомляють видання TMZ та Page Six.
Колишнього Гейден Панеттьєрі затримала поліція: що відомо
Інцидент стався ввечері 12 вересня у закладі Wild Wing Cafe.
За даними очевидців, Браян Хікерсон разом із рідним братом Заком вживали алкоголь у барі протягом кількох годин, після чого між Браяном та одним із відвідувачів спалахнув конфлікт.
У розпал суперечки Хікерсон кинув барний стілець, а згодом один із присутніх силою виніс його на вулицю під вигуки бармена.
Коли на місце події прибув патруль Поліцейського управління Грінвілла (GPD), Браяна затримали та посадили на бордюр у наручниках.
Перебуваючи в кайданках, чоловік емоційно кричав на офіцерів, згадуючи смерть Гейден Панеттьєрі, яка пішла з життя 16 серпня у віці 36 років.
— Поліція Грінвілла злила це, коли померла моя дівчина!, — емоційно вигукував Хікерсон правоохоронцям, звинувачуючи їх у витоку інформації про трагедію в медіа.
Хоча Браяна тимчасово затримали, офіційно арештовувати його не стали й згодом відпустили.
Тим часом — його брата Зака Хікерсона — правоохоронці заарештували за порушення громадського порядку — чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння та нецензурно лаявся на поліціянтів.
Що відомо про обставини смерті Панеттьєрі
Брати Хікерсони були безпосередньо присутні в будинку в Грінвіллі, де 16 серпня знайшли непритомною колишню наречену Володимира Кличка.
Зак Хікерсон раніше розповідав, що саме він викликав службу порятунку 911, поки Браян намагався робити реанімацію та вводив акторці Наркан — препарат проти передозування опіоїдами.
Стосунки Панеттьєрі та Хікерсона тривали з 2018 року і супроводжувалися численними скандалами. У 2021 році Браян навіть відбув тюремний термін за звинуваченням у домашньому насильстві проти акторки.
Наразі розслідування причин та обставин смерті Гейден Панеттьєрі триває, а слідчі чекають на остаточні результати токсикологічної експертизи.