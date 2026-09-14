Колишній хлопець голлівудської акторки Гейден Панеттьєрі, Браян Хікерсон, знову опинився у центрі уваги правоохоронців.

Хікерсона закували в кайданки після гучної сварки та бійки в одному з ресторанів Грінвілла (штат Південна Кароліна).

Про це повідомляють видання TMZ та Page Six.

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Інцидент стався ввечері 12 вересня у закладі Wild Wing Cafe.

За даними очевидців, Браян Хікерсон разом із рідним братом Заком вживали алкоголь у барі протягом кількох годин, після чого між Браяном та одним із відвідувачів спалахнув конфлікт.

У розпал суперечки Хікерсон кинув барний стілець, а згодом один із присутніх силою виніс його на вулицю під вигуки бармена.

Коли на місце події прибув патруль Поліцейського управління Грінвілла (GPD), Браяна затримали та посадили на бордюр у наручниках.

Перебуваючи в кайданках, чоловік емоційно кричав на офіцерів, згадуючи смерть Гейден Панеттьєрі, яка пішла з життя 16 серпня у віці 36 років.

— Поліція Грінвілла злила це, коли померла моя дівчина!, — емоційно вигукував Хікерсон правоохоронцям, звинувачуючи їх у витоку інформації про трагедію в медіа.

Хоча Браяна тимчасово затримали, офіційно арештовувати його не стали й згодом відпустили.

Тим часом — його брата Зака Хікерсона — правоохоронці заарештували за порушення громадського порядку — чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння та нецензурно лаявся на поліціянтів.

Що відомо про обставини смерті Панеттьєрі

Брати Хікерсони були безпосередньо присутні в будинку в Грінвіллі, де 16 серпня знайшли непритомною колишню наречену Володимира Кличка.

Зак Хікерсон раніше розповідав, що саме він викликав службу порятунку 911, поки Браян намагався робити реанімацію та вводив акторці Наркан — препарат проти передозування опіоїдами.

Стосунки Панеттьєрі та Хікерсона тривали з 2018 року і супроводжувалися численними скандалами. У 2021 році Браян навіть відбув тюремний термін за звинуваченням у домашньому насильстві проти акторки.

Наразі розслідування причин та обставин смерті Гейден Панеттьєрі триває, а слідчі чекають на остаточні результати токсикологічної експертизи.

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