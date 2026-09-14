Меган Маркл и принц Гарри вместе с детьми официально сменили место жительства.

После переезда из Калифорнии в Великобританию, Меган Маркл впервые показала моменты их новой семейной жизни в английской сельской местности.

Соответствующее видео Маркл опубликовала на своей странице в Instagram.

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Меган Маркл показала видео из Великобритании

В 35-секундном ролике показано, как семья адаптируется к жизни в Англии.

Видео начинается с кадров, где Меган и принц Гарри гуляют на открытом воздухе, держась за руки. Далее в кадре появляются их 7-летний сын принц Арчи, 5-летняя дочь принцесса Лилибет, собаки Пула и Миа.

На видео можно увидеть, как Лилибет катается на велосипеде, греется у камина, а Меган в резиновых сапогах веселится в лужах.

Особое внимание поклонников привлек момент, когда Арчи бежит рядом с младшей сестрой: мальчик радостно выкрикивает фразы с выразительным британским акцентом.

– Вперед! Вперед! — подбадривает сестру 7-летний принц Арчи.

Впоследствии ролик продолжается под динамическую песню группы Wham! Wake Me Up Before You Go-Go, где Гарри вместе с детьми ловит рыбу из лодки.

На протяжении всего видео в верхнем углу экрана развеваются два эмодзи: флаг Великобритании и красное сердце.

Напомним, что о переезде Меган Маркл и принца Гарри в Великобританию стало известно в конце августа.

Герцоги Сассекские планируют сделать Британию своей основной базой на длительный период, а Арчи и Лилибет будут получать образование в местных учебных заведениях.

Источник : People

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