Меган Маркл и принц Гарри показали новую жизнь в Британии после переезда из США
- Меган Маркл поделилась первым семейным видео с Гарри и детьми по возвращении в Британию.
- В видео показаны моменты их жизни в Великобритании.
Меган Маркл и принц Гарри вместе с детьми официально сменили место жительства.
После переезда из Калифорнии в Великобританию, Меган Маркл впервые показала моменты их новой семейной жизни в английской сельской местности.
Соответствующее видео Маркл опубликовала на своей странице в Instagram.
Меган Маркл показала видео из Великобритании
В 35-секундном ролике показано, как семья адаптируется к жизни в Англии.
Видео начинается с кадров, где Меган и принц Гарри гуляют на открытом воздухе, держась за руки. Далее в кадре появляются их 7-летний сын принц Арчи, 5-летняя дочь принцесса Лилибет, собаки Пула и Миа.
На видео можно увидеть, как Лилибет катается на велосипеде, греется у камина, а Меган в резиновых сапогах веселится в лужах.
Особое внимание поклонников привлек момент, когда Арчи бежит рядом с младшей сестрой: мальчик радостно выкрикивает фразы с выразительным британским акцентом.
– Вперед! Вперед! — подбадривает сестру 7-летний принц Арчи.
Впоследствии ролик продолжается под динамическую песню группы Wham! Wake Me Up Before You Go-Go, где Гарри вместе с детьми ловит рыбу из лодки.
На протяжении всего видео в верхнем углу экрана развеваются два эмодзи: флаг Великобритании и красное сердце.
Напомним, что о переезде Меган Маркл и принца Гарри в Великобританию стало известно в конце августа.
Герцоги Сассекские планируют сделать Британию своей основной базой на длительный период, а Арчи и Лилибет будут получать образование в местных учебных заведениях.