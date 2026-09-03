Після шести років життя в Каліфорнії принц Гаррі та Меган Маркл вирішили повернутися до Великої Британії на тривалий період.

Разом із батьками країну змінили й діти герцогів Сассекських — 7-річний принц Арчі та 5-річна принцеса Лілібет.

Як повідомляє видання Page Six, для здобуття освіти дітям обрали одну з найпрестижніших приватних підготовчих шкіл країни.

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Принц Гаррі й Меган Маркл віддали дітей до школи у Великій Британії

З міркувань безпеки та конфіденційності назву навчального закладу журналісти не розкривають, однак стала відома вартість навчання — $35 тис. на рік.

Школа пропонує учням виняткові умови для розвитку та дозвілля. Кампус оснащений сучасним фітнес-центром, критим басейном, професійними спортивними майданчиками та масштабними трав’яними полями.

Окрім цього, школа має власну причальну зону з виходом до річки, де діти можуть кататися на човнах та каяках.

Окрему увагу приділили харчуванню. У місцевій їдальні учням пропонують сніданки, обіди та вечері з вишуканими стравами, серед яких — фалафель та повільно запечена бараняча лопатка.

За даними ЗМІ, перед початком навчального процесу адміністрація школи розіслала батькам інших учнів офіційного листа. У ньому міститься сувора заборона на будь-яку фото- та відеозйомку дітей на території закладу.

Очікується, що Арчі та Лілібет розпочнуть навчання вже цього тижня.

Офіційні представники Меган Маркл та принца Гаррі поки утримуються від коментарів.

Нагадаємо, що про можливий переїзд принца Гаррі і Меган і Маркл до Великобританії стало відомо наприкінці серпня. Офіційний статус подружжя не зміниться. Гаррі та Меган залишаться приватними особами та не повертатимуться до виконання офіційних обов’язків від імені корони.

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