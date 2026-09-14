Меган Маркл і принц Гаррі показали нове життя у Британії після переїзду з США
- Меган Маркл поділилася першим сімейним відео з Гаррі та дітьми після повернення до Британії.
- У відео продемонстровані моменти їхнього життя у Великій Британії.
Меган Маркл і принц Гаррі разом із дітьми офіційно змінили місце проживання.
Після переїзду з Каліфорнії до Великої Британії Меган Маркл уперше показала моменти їхнього нового сімейного життя в англійській сільській місцевості.
Відповідне відео Маркл опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Меган Маркл показала відео з Великої Британії
У 35-секундному ролику показано, як родина адаптується до життя в Англії.
Відео розпочинається з кадрів, де Меган та принц Гаррі гуляють на свіжому повітрі, тримаючись за руки. Далі в кадрі з’являються їхній 7-річний син принц Арчі, 5-річна донька принцеса Лілібет, а також собаки Пула та Міа.
На відео можна побачити, як Лілібет катається на велосипеді, гріється біля каміна, а Меган у гумових чоботях веселиться в калюжах.
Особливу увагу прихильників привернув момент, коли Арчі біжить поруч із молодшою сестрою: хлопчик радісно вигукує фрази із виразним британським акцентом.
— Вперед! Вперед!, — підбадьорює сестру 7-річний принц Арчі.
Згодом ролик продовжується під динамічну пісню гурту Wham! Wake Me Up Before You Go-Go, де Гаррі разом із дітьми ловить рибу з човна.
Упродовж усього відео у верхньому кутку екрана майорять два емодзі: прапор Великої Британії та червоне серце.
Нагадаємо, що про переїзд Меган Маркл і принца Гаррі до Великої Британії стало відомо наприкінці серпня.
Герцоги Сассекські планують зробити Британію своєю основною базою на тривалий період, а Арчі та Лілібет здобуватимуть освіту в місцевих навчальних закладах.