Меган Маркл і принц Гаррі разом із дітьми офіційно змінили місце проживання.

Після переїзду з Каліфорнії до Великої Британії Меган Маркл уперше показала моменти їхнього нового сімейного життя в англійській сільській місцевості.

Відповідне відео Маркл опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Меган Маркл показала відео з Великої Британії

У 35-секундному ролику показано, як родина адаптується до життя в Англії.

Відео розпочинається з кадрів, де Меган та принц Гаррі гуляють на свіжому повітрі, тримаючись за руки. Далі в кадрі з’являються їхній 7-річний син принц Арчі, 5-річна донька принцеса Лілібет, а також собаки Пула та Міа.

На відео можна побачити, як Лілібет катається на велосипеді, гріється біля каміна, а Меган у гумових чоботях веселиться в калюжах.

Особливу увагу прихильників привернув момент, коли Арчі біжить поруч із молодшою сестрою: хлопчик радісно вигукує фрази із виразним британським акцентом.

— Вперед! Вперед!, — підбадьорює сестру 7-річний принц Арчі.

Згодом ролик продовжується під динамічну пісню гурту Wham! Wake Me Up Before You Go-Go, де Гаррі разом із дітьми ловить рибу з човна.

Упродовж усього відео у верхньому кутку екрана майорять два емодзі: прапор Великої Британії та червоне серце.

Нагадаємо, що про переїзд Меган Маркл і принца Гаррі до Великої Британії стало відомо наприкінці серпня.

Герцоги Сассекські планують зробити Британію своєю основною базою на тривалий період, а Арчі та Лілібет здобуватимуть освіту в місцевих навчальних закладах.

Джерело : People

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