У США відбулася 78 урочиста церемонія вручення премії Еммі в прайм-тайм. Телевізійна академія відзначила найкращі серіали, акторів та творчі команди року.

Головним фаворитом вечора став комедійний проєкт Бухта вдови, який виборов одразу 14 нагород.

Еммі 2026: переможці телевізійної премії

Нова комедія жахів від Apple TV Бухта вдови виборола 14 трофеїв із 19 номінацій, враховуючи нагороди основного шоу Primetime та технічної церемонії Creative Arts Awards.

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Серіал визнали найкращим комедійним проєктом року, а також відзначили за найкращий сценарій, режисуру та акторські роботи.

Виконавець головної ролі Метью Ріс увійшов до історії премії, здобувши перемогу одразу у двох категоріях за один рік: як найкращий комедійний актор у Бухті вдови та за роль у мінісеріалі Звір у мені.

Медична драма від HBO Пітт здобула 7 нагород із 25 номінацій, що стало найвищим показником за кількістю номінацій цього року.

Проєкт другий рік поспіль отримує статуетку як найкращий драматичний серіал, а виконавець головної ролі Ноа Вайл здобув нагороду як найкращий актор драми.

Повний список переможців премії Еммі 2026

Найкращий драматичний серіал: Пітт

Пітт Найкращий комедійний серіал: Бухта вдови

Бухта вдови Найкращий мінісеріал або антологія: DTF Сент-Луїс

DTF Сент-Луїс Найкращий актор у драматичному серіалі: Ноа Вайл (Пітт)

Ноа Вайл (Пітт) Найкраща акторка в драматичному серіалі: Рія Сігорн (Плюрібус)

Рія Сігорн (Плюрібус) Найкращий актор у комедійному серіалі: Метью Ріс (Бухта вдови)

Метью Ріс (Бухта вдови) Найкраща акторка в комедійному серіалі: Джин Смарт (Хитрощі)

Джин Смарт (Хитрощі) Найкращий актор у мінісеріалі: Метью Ріс (Звір у мені)

Метью Ріс (Звір у мені) Головна акторка в мінісеріалі: Саллі Філд (Напрочуд дивні створіння)

Саллі Філд (Напрочуд дивні створіння) Актор другого плану в комедійному серіалі: Стівен Рут (Бухта вдови)

Стівен Рут (Бухта вдови) Акторка другого плану в комедійному серіалі: Кейт О’Флінн (Бухта вдови)

Кейт О’Флінн (Бухта вдови) Актор другого плану в драматичному серіалі: Том Пелфрі (Завдання)

Том Пелфрі (Завдання) Акторка другого плану в драматичному серіалі: Еллісон Дженні (Дипломатка)

Еллісон Дженні (Дипломатка) Краща режисерська робота (комедія): Хіро Мурай (Бухта вдови)

Хіро Мурай (Бухта вдови) Краща режисерська робота (драма): Саул Мецштайн (Кульгаві коні)

Саул Мецштайн (Кульгаві коні) Кращий сценарій (комедія): Кеті Діппольд (Бухта вдови)

Кеті Діппольд (Бухта вдови) Кращий сценарій (драма): Вінс Гілліган (Плюрібус)

Вінс Гілліган (Плюрібус) Краще реаліті-шоу: Зрадники

Зрадники Краща розважальна програма: Пізнє шоу зі Стівеном Колбером

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