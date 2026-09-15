Оголошено переможців премії Еммі 2026: тріумф Бухти вдови та успіх Пітта
- Переможці премії Еммі 2026: які серіали та актори здобули головні нагороди.
- Цьогоріч були встановлені історичні рекорди.
У США відбулася 78 урочиста церемонія вручення премії Еммі в прайм-тайм. Телевізійна академія відзначила найкращі серіали, акторів та творчі команди року.
Головним фаворитом вечора став комедійний проєкт Бухта вдови, який виборов одразу 14 нагород.
Еммі 2026: переможці телевізійної премії
Нова комедія жахів від Apple TV Бухта вдови виборола 14 трофеїв із 19 номінацій, враховуючи нагороди основного шоу Primetime та технічної церемонії Creative Arts Awards.
Серіал визнали найкращим комедійним проєктом року, а також відзначили за найкращий сценарій, режисуру та акторські роботи.
Виконавець головної ролі Метью Ріс увійшов до історії премії, здобувши перемогу одразу у двох категоріях за один рік: як найкращий комедійний актор у Бухті вдови та за роль у мінісеріалі Звір у мені.
Медична драма від HBO Пітт здобула 7 нагород із 25 номінацій, що стало найвищим показником за кількістю номінацій цього року.
Проєкт другий рік поспіль отримує статуетку як найкращий драматичний серіал, а виконавець головної ролі Ноа Вайл здобув нагороду як найкращий актор драми.
Повний список переможців премії Еммі 2026
- Найкращий драматичний серіал: Пітт
- Найкращий комедійний серіал: Бухта вдови
- Найкращий мінісеріал або антологія: DTF Сент-Луїс
- Найкращий актор у драматичному серіалі: Ноа Вайл (Пітт)
- Найкраща акторка в драматичному серіалі: Рія Сігорн (Плюрібус)
- Найкращий актор у комедійному серіалі: Метью Ріс (Бухта вдови)
- Найкраща акторка в комедійному серіалі: Джин Смарт (Хитрощі)
- Найкращий актор у мінісеріалі: Метью Ріс (Звір у мені)
- Головна акторка в мінісеріалі: Саллі Філд (Напрочуд дивні створіння)
- Актор другого плану в комедійному серіалі: Стівен Рут (Бухта вдови)
- Акторка другого плану в комедійному серіалі: Кейт О’Флінн (Бухта вдови)
- Актор другого плану в драматичному серіалі: Том Пелфрі (Завдання)
- Акторка другого плану в драматичному серіалі: Еллісон Дженні (Дипломатка)
- Краща режисерська робота (комедія): Хіро Мурай (Бухта вдови)
- Краща режисерська робота (драма): Саул Мецштайн (Кульгаві коні)
- Кращий сценарій (комедія): Кеті Діппольд (Бухта вдови)
- Кращий сценарій (драма): Вінс Гілліган (Плюрібус)
- Краще реаліті-шоу: Зрадники
- Краща розважальна програма: Пізнє шоу зі Стівеном Колбером