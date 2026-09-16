Американська акторка та громадська діячка Анджеліна Джолі нарешті розкрила подробиці свого візиту до України, який відбувся наприкінці літа.

У своєму Instagram Джолі поділилася спогадами від поїздки до Харкова та Карпатського регіону.

Анджеліна Джолі розповіла про візит до України

Головною ціллю чергового приїзду Джолі до України стала підтримка освітніх ініціатив для дітей у період активних бойових дій.

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— В той час, як діти в Україні повертаються до навчання на тлі посилених атак на цивільне населення та інфраструктуру, я зустрілась з учителями, тренерами та сусідами, завдяки яким діти можуть продовжувати вчитися в безпеці, — наголосила Анджеліна Джолі.

Зокрема, Анджеліна Джолі підтвердила свою поїздку до Харкова. Вона зазначила, що Харків розташований поблизу від російського кордону і майже щоденно перебуває під обстрілами.

— Через постійні атаки частину шкіл облаштували всередині станцій метро. А інші школи повністю підземні, де маленькі діти вчаться читати на глибині трьох поверхів, — написала Анджеліна.

Також у Харкові Джолі відвідала підземну спортивну залу й артстудію, в якій діти з особливими освітніми потребами займаються творчістю.

Разом із Джолі до України приїхав її син Нокс. В одному зі спортивних клубів Харкова він провів тренування з тайського боксу разом з українськими захисниками.

Маршрут поїздки Джолі в Україну також охопив Карпати. Там акторка поспілкувалася з жінками, які самотужки виховують дітей та чекають на повернення своїх чоловіків із російського полону.

Окремий фрагмент свого допису Джолі присвятила вшануванню пам’яті Олексія Юкова, який загинув у серпні 2026 року під час виконання завдання на фронті.

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