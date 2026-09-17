Повернення принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії наприкінці серпня 2026 року спровокувало черговий виток напруженості в королівській родині.

Проте, попри розбіжності між братами, король Чарльз III та принц Вільям демонструють абсолютну єдність у ключовому питанні.

Чарльз III та принц Вільям висловили спільну позицію щодо Гаррі й Меган Маркл

Як повідомляє видання People із посиланням на королівських експертів, Чарльз III і принц Вільям солідарні в тому, що герцог і герцогиня Сассекські більше не мають права представляти Британську корону.

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— Чарльз ІІІ та Вільям повністю одностайні щодо того, що Сассекси не повинні представляти королівську родину. Безсумнівно, вони дуже узгоджені в цьому питанні, — наголосив королівський автор Рассел Маєрс.

Як відомо, 7 вересня від імені короля Чарльза ІІІ було оприлюднено офіційний лист, у якому чітко підкреслюється: принц Гаррі та Меган Маркл залишаються бездіяльними членами монаршої родини.

Це роз’яснення повторює умови, узгоджені ще у 2020 році під час їхньої відмови від королівських обов’язків та переїзду до США.

За даними інсайдерів, хоча Чарльз III підтримує мінімальний контакт із молодшим сином, стосунки між принцом Вільямом та Гаррі залишаються глибоко замороженими.

Нагадаємо, що раніше на повернення принца Гаррі й Меган Маркл до Британії відреагували Кейт Міддлтон і принц Вільям.

За словами інсайдерів, Уельські вирішили повністю зосередитися на королівських обов’язках і вважають повернення Гаррі та Меган Маркл “другорядним шоу”.

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