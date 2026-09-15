Повернення принца Гаррі та Меган Маркл на постійне проживання до Великої Британії разом із дітьми знову привернуло увагу до глибокого розколу в британській королівській родині.

Проте принц Вільям і Кейт Міддлтон намагаються зберігати спокій та зосередитися на власній сім’ї й державних обов’язках.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відреагували на повернення Гаррі та Меган Маркл

Повернення Гаррі й Меган збіглося у часі з важливим родинним моментом для Вільяма та Кейт — їхній старший син, 13-річний принц Джордж, розпочав навчання в Ітонському коледжі та вперше переїхав до школи-інтернату.

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На тлі цієї події король Чарльз оприлюднив офіційний лист, у якому підтвердив, що Гаррі та Меган залишаються бездіяльними членами королівської родини.

Це знову підкреслило наявність невирішеного сімейного конфлікту.

— Вільям і Кетрін можуть наполягати на тому, що їхня увага має бути зосереджена на них та їхній родині, але на них чинитимуть тиск щодо того, як вони взаємодіятимуть з Гаррі та Меган та їхньою родиною в майбутньому, — зазначає королівський експерт Рассел Маєрс. Погляд Вільяма чіткий — будь-які стосунки його батька з Гаррі чи Сассексами як родиною повністю залежать від нього. Але, дивлячись у майбутнє, він не матиме з ними жодних стосунків, ні в робочому, ні в приватному порядку, — додає Май Маєрс.

Наразі між принцом Вільямом та принцом Гаррі немає жодного прямого контакту.

Експерти описують поточну ситуацію як перехід від активного протистояння до тривалої паузи.

За словами інсайдерів, принц Вільям і Кейт Міддлтон дотримуються традиційного підходу монархії — залишатися зібраними та виконувати свою роботу, не відволікаючись на публічні суперечки.

— Вони сприймають це як другорядне шоу та давню історію, — зазначає автор королівської літератури Саймон Вігар.

Нагадаємо, що про переїзд принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії стало відомо наприкінці серпня. Їхні діти — 7-річний син принц Арчі й 5-річна донька принцеса Лілібет — вже пішли до місцевої приватної школи.

Тим часом Меган Маркл поділилася першим сімейним відео з Гаррі та дітьми після повернення до Британії. На ньому зафіксовані різні моменти їхнього життя в англійській місцевості.

Джерело : People

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