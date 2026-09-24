Первая жена украинского актера Андрея Фединчика — Виктория Кукса — пережила обстрел в Киеве.

Поэтому она приняла решение покинуть столицу.

Об этом Виктория Кукса откровенно рассказала на своей странице в Instagram.

Сейчас смотрят

Бывшая жена Фединчика покидает Киев: что известно

По словам Виктории Куксы, травматический опыт произошел еще в начале сентября, однако дать ему огласку она решилась только сейчас.

— Пора рассказать. В начале сентября попала под обстрел, поэтому теперь у меня два дня рождения в год. Также есть определенные проблемы со здоровьем, как физическим, так и психическим, — призналась Виктория.

Экс-жена Фединчика добавила, что сейчас завершает все дела в Киеве и готовится к переезду, ведь больше не чувствует себя в безопасности в городе, который раньше был для нее родным.

— Буду планировать переезд, потому что 15 лет любви с Киевом закончились в мгновение ока. Куда? Как? Пока этот вопрос решается, — подытожила Кукса.

Напомним, что Виктория Кукса и Андрей Фединчик были вместе около пяти лет, из которых четыре года жили в гражданском браке, а в 2014 году официально поженились.

Однако уже в 2015 году во время съемок в сериале Клан ювелиров актер влюбился в коллегу Наталку Денисенко и инициировал развод.

В 2017 году Фединчик обручился с Денисенко, у пары родился сын Андрей.

С началом полномасштабной войны Андрей Фединчик стал в ряды ВСУ, а уже в 2025 году супруги официально развелись.

Фото: Андрей Фединчик

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.