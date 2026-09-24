Перша дружина українського актора Андрія Федінчика — Вікторія Кукса — пережила обстріл у Києві.

Через це вона ухвалила рішення покинути столицю.

Про це Вікторія Кукса відверто розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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За словами Вікторії Кукси, травматичний досвід стався ще на початку вересня, однак надати йому розголосу вона наважилася лише зараз.

— Час розповісти. На початку вересня потрапила під обстріл, тому тепер маю два дні народження на рік. Також маю певні проблеми зі здоров’ям, як фізичним, так і психічним, — зізналася Вікторія.

Ексдружина Федінчика додала, що наразі завершує всі справи у Києві та готується до переїзду, адже більше не почувається в безпеці в місті, яке раніше було для неї рідним.

— Буду планувати переїзд, бо 15 років кохання з Києвом закінчилися в одну мить. Куди? Як? Поки що це питання вирішується, — підсумувала Кукса.

Нагадаємо, що Вікторія Кукса та Андрій Федінчик були разом близько п’ять років, з яких чотири роки жили у цивільному шлюбі, а у 2014 році офіційно одружилися.

Проте вже у 2015 році під час зйомок у серіалі Клан ювелірів актор закохався в колегу Наталку Денисенко та ініціював розлучення.

У 2017 році Федінчик побрався з Денисенко, у пари народився син Андрій.

На початку повномасштабної війни Андрій Федінчик став до лав ЗСУ, а вже у 2025 році подружжя офіційно розлучилося.

Фото: Андрій Федінчик

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