Украинская сцена меняется и вместе с ней меняется запрос зрителей. Сегодня нужны не только развлекательные шоу, но новые имена, голоса и истории. Именно поэтому возвращение Фабрики звезд не о ностальгии, а о необходимости создавать новое поколение украинских артистов.

Именно фабрика звезд 2026 года должна стать площадкой, где молодые исполнители смогут пройти путь от перспективного таланта до профессионального артиста.

Пора открывать новые имена

SWEET.TV инвестирует в украинские таланты и создает проекты, которые помогают им заявить о себе. Этой осенью платформа представит Фабрику звезд и Танцуют все — оба формата возвращаются с фокусом на новое поколение артистов.

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Обновленная Фабрика звезд станет современной музыкальной академией, где участники получат профессиональный опыт и будут работать со специалистами индустрии.

– Вместо Звездного дома участники будут учиться в современной музыкальной академии. Мы создаем среду, где главное – развитие, профессиональный рост и качественный музыкальный продукт, – комментирует руководитель SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Владимир Завадюк.

Не просто голос, а будущий артист

С участниками будет работать команда профессионалов. Алан Бадоев поможет раскрывать индивидуальность и формировать артистический образ. LAUD и TAYANNA будут работать над вокалом, Яна Цыбульская – над сценическим движением, Виталий Ажнов – над актерским мастерством, а M1SHKA – над музыкальным материалом и собственным звучанием.

Ирина Горовая поможет участникам понять музыкальную индустрию, построение личного бренда и карьерную стратегию. Ведь современному артисту недостаточно хорошо петь — важно уметь работать с аудиторией и сознательно строить собственное имя.

Интерес к проекту уже подтвердил кастинг: команда получила 1 782 заявки из Украины и из-за границы.

Зрители тоже могут влиять

Первый эпизод кастинга выйдет 4 сентября эксклюзивно на SWEET.TV, а с 18 сентября стартует основная часть шоу с большой сценой, декорациями, постановками и выступлениями участников.

Именно новая фабрика звезд дает возможность аудитории не только наблюдать за участниками, но и влиять на их путь. С 4 сентября стартует голосование за 12-го фабриканта. Один голос будет стоить 1 гривну, SWEET.TV будет прибавлять еще 9 грн, а общие 10 грн будут направляться в поддержку Superhumans Center.

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