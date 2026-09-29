Українська сцена змінюється — і разом із нею змінюється запит глядачів. Сьогодні потрібні не лише розважальні шоу, а нові імена, голоси та історії. Саме тому повернення Фабрики зірок — не про ностальгію, а про потребу створювати нове покоління українських артистів.

Саме фабрика зірок 2026 має стати майданчиком, де молоді виконавці зможуть пройти шлях від перспективного таланту до професійного артиста.

Час відкривати нові імена

SWEET.TV інвестує в українські таланти та створює проєкти, які допомагають їм заявити про себе. Цієї осені платформа презентує Фабрику зірок і Танцюють всі — обидва формати повертаються з фокусом на нове покоління артистів.

Зараз дивляться

Оновлена Фабрика зірок стане сучасною музичною академією, де учасники отримуватимуть професійний досвід і працюватимуть із фахівцями індустрії.

– Замість Зіркового будинку учасники навчатимуться в сучасній музичній академії. Ми створюємо середовище, де головне — розвиток, професійне зростання та якісний музичний продукт, — коментує керівник SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Володимир Завадюк.

Не просто голос, а майбутній артист

З учасниками працюватиме команда професіоналів. Алан Бадоєв допомагатиме розкривати індивідуальність і формувати артистичний образ. LAUD і TAYANNA працюватимуть над вокалом, Яна Цибульська — над сценічним рухом, Віталій Ажнов — над акторською майстерністю, а M1SHKA — над музичним матеріалом і власним звучанням.

Ірина Горова допомагатиме учасникам зрозуміти музичну індустрію, побудову особистого бренду та кар’єрну стратегію. Адже сучасному артисту недостатньо лише добре співати — важливо вміти працювати з аудиторією та свідомо будувати власне ім’я.

Інтерес до проєкту вже підтвердив кастинг: команда отримала 1782 заявки з України та з-за кордону.

Глядачі теж можуть впливати

Перший епізод кастингу вийде 4 вересня ексклюзивно на SWEET.TV, а з 18 вересня стартує основна частина шоу — з великою сценою, декораціями, постановками та виступами учасників.

Саме нова фабрика зірок дає аудиторії можливість не лише спостерігати за учасниками, а й впливати на їхній шлях. З 4 вересня стартує голосування за 12-го фабриканта. Один голос коштуватиме 1 гривню, SWEET.TV додаватиме ще 9 гривень, а загальні 10 гривень спрямовуватимуться на підтримку Superhumans Center.

Тож Фабрика зірок сьогодні — це про нові імена, розвиток молодих артистів і створення майбутнього української музики.

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