Голливудский комик и актер Джим Керри третий раз женился.

Представитель Джима Керри подтвердил изданию People, что тот официально обручился со своей любимой — известной актрисой Мин А.

Джим Керри женился в третий раз: что известно о свадьбе с Мин А

Джим Керри женился на Мин А через семь месяцев после первого совместного светского выхода пары — в феврале 2026 года они вместе появились на престижной кинопремии Сезар в Париже.

Сейчас смотрят

Дополнительных подробностей о браке Джима Керри и Мин А пока не разглашается.

По данным западных медиа, роман пары длится по меньшей мере несколько лет, ведь впервые в объективы папарацци Джим Керри и Мин А попали еще в начале 2022 года на комедийном шоу в Лос-Анджелесе.

Напомним, что для 64-летнего актера Джима Керри это уже третий официальный брак.

Ранее Джим Керри был женат на актрисе Мелиссе Вомер (1987–1995). У них родилась дочь Джейн.

Также Джим Керри женился на коллеге по фильму Тупой и еще тупее Лорен Голли (1996–1997).

До 2019 актер находился в отношениях с комедийной актрисой Джинджер Гонзагой.

Источник : People

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.