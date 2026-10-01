Голлівудський комік та актор Джим Керрі втретє одружився.

Представник Джима Керрі підтвердив виданню People, що той офіційно побрався зі своєю коханою — відомою акторкою Мін А.

Джим Керрі одружився втретє: що відомо про весілля з Мін А

Джим Керрі одружився з Мін А через сім місяців після першого спільного світського виходу пари — у лютому 2026 року вони разом з’явилися на престижній кінопремії Сезар у Парижі.

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Додаткових подробиць про одруження Джима Керрі та Мін А наразі не розголошується.

За даними західних медіа, роман пари триває вже щонайменше кілька років, адже вперше в об’єктиви папараці Джим Керрі та Мін А потрапили ще на початку 2022 року на комедійному шоу в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що для 64-річного актора Джима Керрі це вже третій офіційний шлюб.

Раніше Джим Керрі був одружений з акторкою Мелісою Вомер (1987–1995). У них народилася донька Джейн.

Також Джим Керрі мав шлюб із колегою за фільмом Тупий і ще тупіший Лорен Голлі (1996–1997).

До 2019 року актор також перебував у стосунках із комедійною акторкою Джинджер Гонзагою.

Джерело : People

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