Литва запретит выступления артистам из РФ и Беларуси, которые гастролировали на ВОТ Украины
Правительство Литвы одобрило инициативу по запрету на концертную и культурную деятельность в стране для представителей России и Беларуси, выступавших на временно оккупированных или аннексированных территориях Украины.
Санкции также коснутся деятелей культуры, прямо или косвенно выражавших поддержку российской военной агрессии.
Об этом сообщает издание LRT.
Запрет на выступления в Литве для артистов из РФ и РБ
Поправки к законодательству о запрете выступлений артистов России и Беларуси уже направлены на рассмотрение Сейма Литвы.
В случае подписания парламентом новые нормы вступят в силу 1 января 2027 года.
Правительственная инициатива предусматривает исключения только для деятелей культуры, публично осудивших российское вторжение и аннексию украинских земель.
— Ограничения не будут распространяться на лиц, которые четко выступили против агрессии, оккупации или аннексии, публично продемонстрировали свое несогласие с этими действиями и чья деятельность объективно не способствовала реализации интересов оккупационных властей, — говорится в документе.
Кроме того, Министерство иностранных дел Литвы предложило ввести обязательную процедуру: артисты и деятели искусства из РФ и Беларуси должны будут подписать публичную декларацию с осуждением войны и признанием территориальной целостности Украины.
Отказ от подписания этого документа будет автоматически лишать их права работать и выступать в стране.
Сейчас в Литве действуют отдельные решения по запрету въезда для ряда исполнителей, поддерживающих кремлевский режим или проводивших концерты в России и временно оккупированном Крыму.