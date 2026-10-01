Уряд Литви схвалив ініціативу щодо заборони на концертну та культурну діяльність у країні для представників Росії та Білорусі, які виступали на тимчасово окупованих або анексованих територіях України.

Санкції також торкнуться діячів культури, які прямо чи опосередковано висловлювали підтримку російській військовій агресії.

Про це повідомляє видання LRT.

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Заборона на виступи у Литві для артистів із РФ та РБ

Поправки до законодавства про заборону виступів артистів Росії та Білорусі вже направлені на розгляд до Сейму Литви.

У разі підписання парламентом нові норми набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Урядова ініціатива передбачає винятки лише для тих діячів культури, які публічно засудили російське вторгнення та анексію українських земель.

— Обмеження не поширюватимуться на осіб, які чітко виступили проти агресії, окупації чи анексії, публічно продемонстрували свою незгоду з цими діяннями та чия діяльність об’єктивно не сприяла реалізації інтересів окупаційної влади, — зазначено в документі.

Крім того, Міністерство закордонних справ Литви запропонувало впровадити обов’язкову процедуру: артисти та діячі мистецтва з РФ та Білорусі муситимуть підписати публічну декларацію із засудженням війни та визнанням територіальної цілісності України.

Відмова від підписання цього документа автоматично позбавлятиме їх права працювати та виступати у країні.

Наразі в Литві діють окремі рішення щодо заборони в’їзду для низки виконавців, які підтримують кремлівський режим або проводили концерти в Росії та тимчасово окупованому Криму.

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