Певица Наталья Могилевская приобрела новый автомобиль.

Своим выбором и первыми кадрами обновленного автомобиля Могилевская поделилась в Instagram.

Наталья Могилевская приобрела новый автомобиль: что известно

Наталья Могилевская остановила свой выбор на белом кроссовере Audi Q5.

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В опубликованном видео певица показала и внутреннюю отделку машины – просторный салон выполнен в светлой гамме с премиальным кожаным покрытием.

Могилевская призналась, что осталась в восторге от покупки, а сам процесс приобретения прошел максимально легко и без лишних хлопот.

— Ну что, наконец-то могу показать вам ее. Я очень довольна, что весь процесс прошел без лишних переживаний и главное, что все вышло именно так, как я хотела, – поделилась эмоциями Могилевская.

Отметим, что Audi Q5 в Украине стартует от 2 825 204 грн за новые модели у официальных дилеров, тогда как б/у варианты на вторичном рынке стоят от $13 000 до $30 000 и выше в зависимости от года выпуска.

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