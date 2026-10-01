Наталія Могилевська оновила автопарк: яку автівку придбала співачка та яка її ціна
- Наталія Могилевська придбала розкішний кросовер.
- Своєю покупкою співачка поділилася в Instagram.
Співачка Наталія Могилевська придбала новий автомобіль.
Своїм вибором та першими кадрами оновленого автомобіля Могилевська поділилася в Instagram.
Наталія Могилевська придбала новий автомобіль: що відомо
Наталія Могилевська зупинила свій вибір на білосніжному кросовері Audi Q5.
В опублікованому відео співачка показала й внутрішнє оздоблення машини — просторий салон виконаний у світлій гамі з преміальним шкіряним покриттям.
Могилевська зізналася, що залишилася в захваті від покупки, а сам процес придбання пройшов максимально легко та без зайвого клопоту.
— Ну що, нарешті можу показати її вам. Я дуже задоволена, що весь процес пройшов без зайвих переживань і головне, що все вийшло саме так, як я хотіла, — поділилася емоціями Могилевська.
Зазначимо, що Audi Q5 в Україні стартує від 2 825 204 грн за нові моделі в офіційних дилерів, тоді як вживані варіанти на вторинному ринку коштують від $13 000 до $30 000 і вище залежно від року випуску.