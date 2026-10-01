Співачка Наталія Могилевська придбала новий автомобіль.

Своїм вибором та першими кадрами оновленого автомобіля Могилевська поділилася в Instagram.

Наталія Могилевська придбала новий автомобіль: що відомо

Наталія Могилевська зупинила свій вибір на білосніжному кросовері Audi Q5.

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В опублікованому відео співачка показала й внутрішнє оздоблення машини — просторий салон виконаний у світлій гамі з преміальним шкіряним покриттям.

Могилевська зізналася, що залишилася в захваті від покупки, а сам процес придбання пройшов максимально легко та без зайвого клопоту.

— Ну що, нарешті можу показати її вам. Я дуже задоволена, що весь процес пройшов без зайвих переживань і головне, що все вийшло саме так, як я хотіла, — поділилася емоціями Могилевська.

Зазначимо, що Audi Q5 в Україні стартує від 2 825 204 грн за нові моделі в офіційних дилерів, тоді як вживані варіанти на вторинному ринку коштують від $13 000 до $30 000 і вище залежно від року випуску.

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