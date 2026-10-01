Зважені та щасливі 11 сезон: когда премьера, кто ведущий и тренеры проекта
Уже в это воскресенье, 4 октября, в 19:00 на телеканале СТБ стартует 11 сезон легендарного проекта Зважені та щасливі.
Все 18 участников придут на проект, чтобы кардинально изменить жизнь и избавиться от лишнего веса, однако попасть в заветный лагерь похудания смогут только 14 из них.
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Для многих героев участие в проекте Зважені та щасливі – это последний способ вернуться к полноценной жизни.
- Жизнь с таким весом сложно назвать жизнью – это скорее существование, – признается участница Екатерина.
- Я ненавижу себя за этот вес, – говорит Наталья.
- Чувствую, что проект может быть для меня последним шансом, — говорит Роман.
Ведущим обновленного сезона Зважених та щасливих стал Даниэль Салем.
Он отметил, что организаторы решили отказаться от традиционных уговоров и обещаний, сделав ставку на реальные действия героев.
— В этом сезоне мы решили изменить правила игры. Нам не нужны обещания, нам нужны действия. Попасть в проект и получить помощь лучших экспертов страны смогут не все, а только те, кто докажет, что готовы работать ради своей цели, — объяснил ведущий Даниэль Салем.
После первого испытания и отбора 14 сильнейших участников ждет распределение по командам между тренерами.
Помогать им в трансформации также будут врач-диетолог высшей категории Светлана Фус и коуч Дмитрий Карпачев.
В этом году за кулисами проекта Зважені та щасливі разворачивается собственная яростная борьба.
В прошлом сезоне Марина Боржемская одержала абсолютную победу как в основном взвешивании, так и в домашнем похудении. Однако ее коллега Алексей Новиков настроен на реванш.
— Я за этот год проанализировал много информации и своей работы, и в этом году будет точно хороший реванш. Я потребую от каждого хорошо работать. Моя ответственность – тренировать и мотивировать участников. Потому думаю, что Марине будет уже не так просто. Я готов к победе, — отметил Алексей Новиков.
Смотрите премьерный выпуск 11 сезона Зважених та щасливих уже 4 октября в 19:00 на СТБ.