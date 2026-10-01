Уже в это воскресенье, 4 октября, в 19:00 на телеканале СТБ стартует 11 сезон легендарного проекта Зважені та щасливі.

Все 18 участников придут на проект, чтобы кардинально изменить жизнь и избавиться от лишнего веса, однако попасть в заветный лагерь похудания смогут только 14 из них.

Зважені та щасливі 2026: что известно о новом сезоне

Для многих героев участие в проекте Зважені та щасливі – это последний способ вернуться к полноценной жизни.

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Жизнь с таким весом сложно назвать жизнью – это скорее существование, – признается участница Екатерина.

Я ненавижу себя за этот вес, – говорит Наталья.

Чувствую, что проект может быть для меня последним шансом, — говорит Роман.

Ведущим обновленного сезона Зважених та щасливих стал Даниэль Салем.

Он отметил, что организаторы решили отказаться от традиционных уговоров и обещаний, сделав ставку на реальные действия героев.

— В этом сезоне мы решили изменить правила игры. Нам не нужны обещания, нам нужны действия. Попасть в проект и получить помощь лучших экспертов страны смогут не все, а только те, кто докажет, что готовы работать ради своей цели, — объяснил ведущий Даниэль Салем.

После первого испытания и отбора 14 сильнейших участников ждет распределение по командам между тренерами.

Помогать им в трансформации также будут врач-диетолог высшей категории Светлана Фус и коуч Дмитрий Карпачев.

В этом году за кулисами проекта Зважені та щасливі разворачивается собственная яростная борьба.

В прошлом сезоне Марина Боржемская одержала абсолютную победу как в основном взвешивании, так и в домашнем похудении. Однако ее коллега Алексей Новиков настроен на реванш.

— Я за этот год проанализировал много информации и своей работы, и в этом году будет точно хороший реванш. Я потребую от каждого хорошо работать. Моя ответственность – тренировать и мотивировать участников. Потому думаю, что Марине будет уже не так просто. Я готов к победе, — отметил Алексей Новиков.

Смотрите премьерный выпуск 11 сезона Зважених та щасливих уже 4 октября в 19:00 на СТБ.

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