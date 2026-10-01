Уже цієї неділі, 4 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ стартує 11 сезон легендарного проєкту Зважені та щасливі.

Усі 18 учасників прийдуть на проєкт, щоб кардинально змінити життя та позбутися зайвої ваги, проте потрапити до омріяного табору схуднення зможуть лише 14 із них.

Зважені та щасливі 2026: що відомо про новий сезон

Для багатьох героїв участь у проєкті Зважені та щасливі — це останній спосіб повернутися до повноцінного життя.

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Життя з такою вагою складно назвати життям — це скоріше існування, — зізнається учасниця Катерина.

Я ненавиджу себе за цю вагу, — говорить Наталя.

Відчуваю, що проєкт може бути для мене останнім шансом, — відверто каже Роман.

Ведучим оновленого сезону Зважених та щасливих став Даніель Салем.

Він зазначив, що організатори вирішили відмовитися від традиційних умовлянь та обіцянок, зробивши ставку на реальні дії героїв.

— Цього сезону ми вирішили змінити правила гри. Нам не потрібні обіцянки, нам потрібні дії. Потрапити до проєкту та отримати допомогу найкращих експертів країни зможуть не всі, а тільки ті, хто доведуть, що готові працювати заради своєї мети, — пояснив ведучий Даніель Салем.

Після першого випробування та відбору 14 найсильніших на учасників чекає розподіл по командах тренерів Марини Боржемської та Олексія Новікова.

Допомагати їм у трансформації також будуть лікарка-дієтологиня вищої категорії Світлана Фус та коуч Дмитро Карпачов.

Цього року за лаштунками проєкту Зважені та щасливі розгортається власна запекла боротьба.

Минулого сезону Марина Боржемська здобула абсолютну перемогу як в основному зважуванні, так і в домашньому схудненні. Проте її колега Олексій Новіков налаштований на реванш.

— Я за цей рік проаналізував багато інформації та своєї роботи, і цього року точно буде гарний реванш. Я буду вимагати від кожного гарно працювати. Моя відповідальність — тренувати та мотивувати учасників. Тому думаю, що Марині буде вже не так просто. Я готовий до перемоги, — наголосив Олексій Новіков.

Дивіться прем’єрний випуск 11 сезону Зважених та щасливих уже 4 жовтня о 19:00 на СТБ.

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