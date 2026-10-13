У понеділок, 12 жовтня, помер американський актор Ар Джей Мітт. Йому було 34 роки.

Ар Джей Мітт здобув всесвітню популярність завдяки ролі Волтера Вайта-молодшого в культовому телесеріалі AMC Пуститися берега (Breaking Bad).

Ар Джей Мітт помер: що відомо про смерть американського актора

Звістку про смерть Ар Джей Мітта підтвердила речниця офісу мирового судді у місті Браунсвілл, штат Техас.

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Вона повідомила, що актор помер у понеділок, 12 жовтня.

У поліцейському відділку Браунсвілла зазначили, що екстрені служби виявили Мітте вже без ознак життя, наразі триває розслідування, проте жодних підозр у насильницькій смерті немає.

Ар Джей Мітте: біографія актора

Ар Джей Мітт народився 21 серпня 1992 року у Луїзіані та жив із церебральним паралічем.

У 14 років разом із родиною він переїхав до Голлівуду.

Його першими кроками на телебаченні були епізодичні ролі.

Проте справжнім проривом стала участь у драмі Пуститися берега, де Ар Джей Мітт знімався протягом усіх п’яти сезонів (2008–2013) і разом із колегами здобув премію Гільдії кіноакторів США (SAG) за найкращий акторський ансамбль.

Окрім акторської кар’єри, Мітт активно займався громадською діяльністю — був послом організацій United Cerebral Palsy та Shriners Children’s, використовуючи свою медійність для боротьби зі стереотипами щодо людей з інвалідністю.

— Знаєте, коли у вас інвалідність, існують припущення, що ви слабші, повільніші, крихкі. Коли я був дитиною і ріс з церебральним паралічем, було багато випадків, коли мені казали, що я “ніколи не зможу нормально ходити” або “ніколи не зможу нормально говорити”. У мене ніколи не буде нормального життя чи кар’єри. Таке було сприйняття, коли я був дитиною. А моя сім’я сказала: Ні, він кудись ходитиме, — розповідав актор у одному з інтерв’ю.

Джерело : CNN

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