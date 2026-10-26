Головним героєм 15 сезону Холостяка став український баскетболіст В’ячеслав Кравцов.

За увагу та серце В’ячеслава Кравцова змагаються яскраві, самодостатні та успішні жінки з різних сфер — від професійного спорту та юриспруденції до інженерії та медицини.

Факти ICTV зібрали повне досьє на всіх героїнь проєкту Холостяк 15: чим вони займаються, про що мріють та чому вирішили взяти участь у проєкті.

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Тетяна Бевз, 32 роки, Київ

Керівниця відділу маркетингу в міжнародній компанії, системна, раціональна та прямолінійна, має визнання у професійній спільноті. “Батькова донька”, яка з дитинства звикла перемагати завдяки підтримці родини.

Професійно займається картингом, ганяє на спортивних треках України та за кордоном, підкорила Нюрбургринг і опановує ендуро.

Попри високий статус В’ячеслава Кравцова у спорті, Тетяна Бевз розгледіла в ньому звичайну людську простоту й щирість. Переконана, що вони мають схожий вайб.

Христина Горняк, 39 років, Київ

Приватна нотаріусиня із 16-річним досвідом та бездоганною репутацією. Захоплюється танцями та соло-подорожами. Переживши непростий шлюб, повністю переоцінила життєві орієнтири, але не зневірилася у справжніх почуттях.

Христину Горняк надихають умотивовані, амбітні та дисципліновані чоловіки. Вірить, що разом із В’ячеславом вони можуть створити справжню power couple.

Дар’я Дандік, 24 роки, Київ

Дипломована психіатриня, кандидатка у майстри спорту з великого тенісу та піаністка. Мріє заснувати реабілітаційний центр для ветеранів.

Дар’ю Дандік приваблюють інтелект, харизма та почуття гумору В’ячеслава Кравцова.

Лія Енжел (Янголенко), 26 років, Одеса

Успішна модель із міжнародним портфоліо та співпрацею зі світовими глянцями. Захоплюється діджеїнгом, малюванням, французькою мовою та психологією.

Лія Енжел шукає чоловіка, який підтверджує свої наміри вчинками, а не словами.

Дарина Заінчуковська, 32 роки, Київ

Автоблогерка, корінна киянка, має КМС із легкої атлетики та мама 8-річної донечки. Чудово розбирається в технічних аспектах машин і руйнує стереотипи.

— В’ячеслав — дорослий чоловік. Розлучений і має дитину — один в один, як я. Він пішов у бізнес, а я сама підприємець. Це значить, що розумний. Ну, і він красивий чоловік! — коментує свою участь в проєкті Дарина Заінчуковська.

Марія Захватова, 31 рік, Бориспіль

Повітряна гімнастка, власниця студії та дворазова володарка титулу Тренер року. Перетворила складний дитячий досвід на внутрішню силу.

— Я самотня і прагну знайти своє кохання. В’ячеслав імпонує мені як чоловік, на якого дійсно можна розраховувати, — ділиться Марія Захватова.

Любов Конате, 35 років, Ізяслав

Психологиня та психотерапевтка у навчанні, має дві вищі освіти (зокрема, закінчила академію СБУ та КНУ імені Шевченка). Добре розуміється на баскетболі, адже її колишній чоловік — професійний баскетболіст. Виховує доньку.

Виявляється, Любов Конате знала В’ячеслава Кравцова до проєкту як спортсмена, а коли дізналася, що він став героєм Холостяка, то вирішила пізнати його краще як чоловіка.

Єлізавета Колношенко, 24 роки, Київ

Співзасновниця діджитал-агенції з просування брендів. Схудла майже на 30 кг, захоплюється тенісом, бізнесом та мріє створити власний ювелірний бренд.

Єлізавета Колношенко бачить у В’ячеславі переможця не лише у спорті, а й у житті, з сильним характером і внутрішнім стрижнем.

Анна Мишак, 32 роки, Київ

Інженерка дронарні та конструкторка-модельєрка. Пережила тяжку втрату — її чоловік, військовий медик, який пішов на фронт після виходу з окупації з Бердянська, загинув на передовій.

Анна Мишак хоче знов повірити в кохання і спробувати відкрити своє серце знову.

Марія Пейзак, 22 роки, Київ

SMM-менеджерка, яка разом із родиною пережила пів року в окупації в Мелітополі, ставши опорою для мами та молодшої сестри.

В’ячеслав Кравцов імпонує Марії Пейзак чоловічою енергією. Різниця у віці в 17 років її не лякає, адже у її батьків була така ж історія кохання.

Катерина Петренко, 32 роки, Київ

PR-менеджерка, колишня професійна баскетболістка (КМС, збірні U18 та U20), чия кар’єра обірвалася через травму. Організовує події для підтримки родин військовополонених та розвиває адаптивний спорт. Виховує сина.

— Слава — поєднання сили й спокою. Мені близький його шлях у спорті, — розповідає про В’ячеслава Кравцова Катерина Петренко.

Валерія Полянська, 26 років, Київ

Менеджерка артиста (зокрема, Лесі Нікітюк), у минулому — гімнастка. Родом із Бахмута, евакуювала родину до столиці.

Валерія Полянська прагне знайти чоловіка, для якого сімейні цінності — на першому місці, адже концепція чайлдфрі для неї неприйнятна.

Єлизавета Проценко, 29 років, Київ

Експертка з нерухомості (ВІП2 у своїй компанії), модель та UGC-креаторка. Керується принципом: Який сенс щось робити, якщо я в цьому не найкраща.

Єлизавету Проценко приваблюють високі темноволосі чоловіки зі спортивним бекграундом, які палко горять своєю справою.

Дар’я Харитонова, 22 роки, Київ

Танцівниця, хореографиня та підприємниця (створила власний бренд одягу разом із мамою). Займається серфінгом, тенісом та кінним спортом.

Дар’я Харитонова добре розуміє звички та високий ритм людей із великого спорту, тому впевнена, що зможе підтримати В’ячеслава Кравцова.

Вікторія Хилюк, 26 років, Київ

Педіатриня, яка щиро любить своїх маленьких пацієнтів. Захоплюється сноубордом, настільним тенісом, фотографією та психологічними трилерами.

Вікторія Хилюк шукає відповідального та чесного партнера з високим емоційним інтелектом, який уміє чути без маніпуляцій.

Джерело : СТБ

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