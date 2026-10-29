Умер Патрик Стюарт — утонченный актер, который привнес шекспировский дух в фильмы Звездный путь и Люди Икс, совершив необычное превращение из ветерана британской театральной сцены в икону научной фантастики. Ему было 86 лет.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Умер актер Патрик Стюарт

Стюарт умер в среду, 28 октября, в своем доме в Лос-Анджелесе после “борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви”, сообщила его представительница Келли Буш Новак.

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— Последние дни он провел в теплых объятиях семьи и друзей, в окружении живой музыки, молитв, слез, смеха и тех глубоких эмоций, которые только он мог вызывать после целой жизни, посвященной всем нам, — написала Буш Новак. — Мы навсегда сохраним в памяти спокойное выражение его лица и задумчивый взгляд — неизменное напоминание о его несокрушимом достоинстве.

В конце 1980-х годов Стюарт имел за плечами десятилетия работы в классическом театре Англии, но в Америке оставался малоизвестным, когда ему предложили командовать кораблем Энтерпрайз Звездного флота США.

Творческий путь Патрика Стюарта

Продюсер сериала Звездный путь: Следующее поколение Роберт Джастман случайно попал на лекцию в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где выступал Стюарт.

Он увидел, как актер читает Шекспира в своей фирменной аристократической манере. Джастман пригласил его на прослушивание вопреки желанию создателя Звездного пути Джина Родденберри, который не считал, что лысый британец может стать лицом нового сериала.

После напряженного процесса кастинга Стюарту удалось убедить известного своей придирчивостью Родденберри. Актер подписал долгосрочный контракт на роль капитана Жана-Люка Пикара, считая, что сериал ни в коем случае не продержится дольше одного сезона.

— Каждый человек, с которым я разговаривал, — агенты, режиссеры, сценаристы, другие актеры, — говорили: О, не переживай о шести годах. Тебе повезет, если ты продержишься до конца первого года, — вспоминал Стюарт в 2010 году. — Все считали безумием пытаться возродить культовый сериал вроде Звездного пути Уильяма Шетнера и Леонарда Нимоя. Поэтому, прислушавшись к этим советам, я подписал шестилетний контракт.

В статье об утверждении Стюарта на роль газета Los Angeles Times назвала его “неизвестным британским шекспировским актером”

Брент Спайнер, сыгравший в сериале андроида Дейту, собственноручно изготовил табличку для размещения над гримеркой Стюарта. Ярко-красными буквами на ней было написано: ВНИМАНИЕ: неизвестный британский шекспировский актер.

Премьера Следующего поколения состоялась в сентябре 1987 года, через два месяца после 47-го дня рождения Стюарта.

Сначала сериалу было трудно завоевать расположение поклонников Звездного пути, многие из которых считали новый актерский состав самозванцами, претендующими на чужой трон.

Однако после взлетов и падений сериал достиг новых высот в 1990 году благодаря финалу третьего сезона под названием Лучшее из обоих миров.

В этом эпизоде впервые в истории Звездного пути сюжет завершался на кульминационном моменте, оставляя зрителей в напряженном ожидании продолжения.

Пикара похитили и ассимилировали представители инопланетной расы, известной как Борги. Это был действительно шокирующий поворот сюжета, реализованный за десятилетия до того, как подобные приемы стали привычными для телевизионных сериалов.

Стюарт был в центре и нескольких других эпизодов, которые считают одними из самых выдающихся в истории научно-фантастического телевидения.

Среди них — Предприятие вчерашнего дня 1990 года, посвященный альтернативной временной линии, и Внутренний свет 1992 года, в котором Пикар прожил целую жизнь, хотя в реальности прошел лишь миг.

Стюарт и его американские коллеги стали известны как один из самых сплоченных актерских коллективов на телевидении. Однако в первые годы работы ветерану театра было трудно воспринимать шутки, сопровождавшие обычный 14-часовой рабочий день на съемочной площадке.

— Эти ребята научили меня, что можно хорошо работать и одновременно хорошо проводить время, — сказал он в 2013 году. — До этого я всегда считал, что эти две вещи совершенно не связаны между собой.

Следующее поколение завершилось в 1994 году после семи сезонов. Сериал получил номинацию на премию Эмми в категории Лучший драматический сериал и стал основой для создания четырех фильмов: Звездный путь: Поколения (1994), в котором снялся Шетнер; Звездный путь: Первый контакт (1996); Звездный путь: Восстание (1998); и Звездный путь: Возмездие (2002). В последнем фильме Стюарт противостоял тогда еще малоизвестному Тому Харди, сыгравшему младшего клона Пикара.

Стюарт признавал, что Звездный путь привел к тому, что за ним закрепилось амплуа определенного типа персонажей. Поэтому, когда в последние годы кинематографического продолжения Следующего поколения ему предложили роль профессора Чарльза Ксавье в фильме Люди Икс (2000), он колебался.

Экранизация комиксов компании Marvel, Люди Икс стала новаторским фильмом и помогла положить начало новой эпохе супергеройского кино. Стюарт сыграл вместе со своим давним другом Иэном Маккелленом, исполнившим роль злодея Магнето.

Актер еще шесть раз появлялся в образе Ксавье: исполнил главные роли в фильмах Люди Икс 2 (2003), Люди Икс: Последняя битва (2006), Люди Икс: Дни минувшего будущего (2014) и Логан (2017), а также сыграл в камео в картинах Люди Икс: Начало. Росомаха (2009) и Росомаха (2013).

Многолетнее воплощение образов Пикара и Ксавье позволило Стюарту исследовать все более глубокие грани своих персонажей — возможность, которая выпадает немногим актерам.

После 17-летнего перерыва он вернулся в знакомый мир, чтобы сыграть главную роль в сериале Звездный путь: Пикар, который вышел на стриминговой платформе CBS All Access в январе 2020 года.

Биография Патрика Стюарта

Стюарт родился 13 июля 1940 года в городе Мирфилд, графство Йоркшир, Англия. Его родителями были Альфред и Глэдис Стюарт. Отец работал разнорабочим и был ветераном Второй мировой войны.

Альфред злоупотреблял алкоголем и обижал жену, но не применял насилия к трем сыновьям. Лишь спустя десятилетия Стюарт узнал, что причиной жестокого поведения отца, вероятно, было недиагностированное посттравматическое стрессовое расстройство.

Будучи младшим в семье, Стюарт постоянно испытывал страх дома и часто был вынужден вставать между отцом, замахивавшимся кулаками, и матерью. Детский опыт жизни в таких обстоятельствах впоследствии побудил его защищать права ветеранов и людей, пострадавших от домашнего насилия.

— Мне удалось найти собственное убежище в актерской профессии. Сцена была для меня гораздо более безопасным местом, чем все, что приходилось переживать дома, она позволяла убежать от реальности. Я мог стать кем-то другим, оказаться в другом месте и в другом времени, — написал он в 2009 году.

В 15 лет Стюарт устроился на работу в местную газету The Dewsbury Reporter. Ему поручали брать интервью у родственников, когда в городе кто-то умирал. Журналистика оказалась не его призванием, и большую часть свободного времени он проводил в театральных кружках. В конце концов редактор сказал ему, что придется выбрать между актерством и журналистикой. Стюарт уволился.

Чтобы обеспечивать себя, Стюарт устроился продавцом в мебельный магазин, но в 18 лет получил стипендию для обучения в театральной школе Bristol Old Vic. В 26 лет он стал членом Королевской шекспировской труппы, с которой провел значительную часть 1960-х годов, параллельно работая с Национальным театром.

После ряда ролей в британском кино и на телевидении он дебютировал в США в фильме Джона Бурмена о короле Артуре Экскалибур (1981). Впоследствии Стюарт сыграл менестреля Герни Галлека в культовом научно-фантастическом фильме Дэвида Линча Дюна (1984).

Источник : NYT, УНІАН

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