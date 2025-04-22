Всемирный день Земли: история праздника, который отмечают уже 55 лет

Ежегодно 22 апреля человечество объединяется, чтобы напомнить: Земля — наш общий дом, и мы несем ответственность за ее будущее.

О том, когда был основан Всемирный день Земли и как его отмечают — читайте на Фактах ICTV.

Всемирный день земли: история

Всемирный день Земли — не просто событие, а глобальное экологическое движение, начавшееся в 1970 году благодаря настойчивости Гейлорда Нельсона.

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Молодой сенатор из штата Висконсин был обеспокоен состоянием окружающей среды США. Но толчком к активным действиям стала экологическая катастрофа — массовый разлив нефти на побережье Санта-Барбары в январе 1969 года.

То, что он увидел, поразило не только Нельсона, но и многих американцев. Вдохновленный студенческими антивоенными протестами, он решил направить энергию на защиту природы.

Сенатор предложил провести просветительское мероприятие в университетских городках, а к реализации привлек республиканца Пита Макклоски и активиста Дениса Хейса.

Кампания стартовала 22 апреля — в день, удобный для студентов между весенними каникулами и выпускными экзаменами. С тех пор его ежегодно празднуют в разных странах мира.

Наша сила — наша планета

Как стоит отметить этот день? Обычно люди убирают в общественных местах, высаживают деревья, участвуют во флешмобах.

А одной из самых поэтичных традиций является Колокол мира, звуки которого призывают к единству, миру и совместной защите природы.

Тема Всемирного дня Земли 2025 сосредоточивает внимание на зеленой энергетике, чтобы к 2030 году втрое увеличить производство возобновляемых источников и уменьшить зависимость от ископаемого топлива.

Лозунг этого года Наша сила — наша планета направлено не только на правительства, но и на каждого из нас: поддерживать экологические инициативы, подписывать петиции, распространять знания и требовать изменений.

Всемирный день Земли — это шанс остановиться и подумать: каким будет дом, где будут жить наши дети, и что мы можем сделать уже сегодня.

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